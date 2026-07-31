Elżbieta Wojnowska w trudnej sytuacji po chorobie nowotworowej. Legendarna wokalistka potrzebuje pomocy

Przez z górą pół wieku Elżbieta Wojnowska zachwycała słuchaczy unikalnymi interpretacjami poezji śpiewanej. Do dziś pamiętamy jej wspaniałą, niepodrabialną barwę głosu. Aktualnie to artystka potrzebuje naszej pomocy. Znana piosenkarka cierpi na poważne schorzenia stomatologiczne, stanowiące powikłanie po walce z chorobą nowotworową.

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Apel o pomoc dla Elżbiety Wojnowskiej

Wiadomość o trudnym położeniu Elżbiety Wojnowskiej przekazała Polska Fundacja Muzyczna. Z wystosowanego komunikatu wynika, że wokalistka od dłuższego czasu mierzy się ze skutkami choroby nowotworowej. To one wywołały uciążliwe problemy stomatologiczne. Terapia jest nie tylko długofalowa, ale przede wszystkim niezwykle kosztowna.

Organizacja zaznacza, że leczenie jest już w toku, jednak nakłady finansowe znacznie przekraczają możliwości piosenkarki, która utrzymuje się wyłącznie ze świadczenia emerytalnego.

Sonda Czy powinno się publicznie wspierać zbiórki na leczenie znanych osób? Tak, to zwiększa szanse na pomoc Tak, ale każda zbiórka powinna być dokładnie weryfikowana Nie, takie sprawy powinny być prywatne Trudno powiedzieć

Leczenie trwa, ale jest zbyt kosztowne w zestawieniu z emerytalnymi przychodami. Dlatego przyjaciele starają się pomagać po cichu. Dla niej w naszej Fundacji utworzyliśmy specjalne konto, na którym od chętnych pojawia się przyjacielskie wsparcie – przekazała Polska Fundacja Muzyczna.

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Trwa zbiórka na kolejne etapy leczenia artystki

Przedstawiciele organizacji dodali, że obecnie gromadzone są fundusze na drugi etap terapii, a kolejny przewidziano na okres jesienny. Brak finansowego wsparcia może uniemożliwić dalsze leczenie.

Fundacja prosi o odzew wszystkie osoby, które cenią dorobek Elżbiety Wojnowskiej i chciałyby wesprzeć ją w walce o powrót do zdrowia.

Numer konta publikujemy dla tych, którzy zechcą wesprzeć koszty skomplikowanego leczenia. Przyjaciołom Elżbiety zależy, by ją jeszcze usłyszeć na scenie, a to marzenie zależy od sukcesu prowadzonego leczenia, na które Fundacja pomaga gromadzić środki finansowe – czytamy w komunikacie.

Elżbieta Wojnowska śpiewała teksty Osieckiej i Norwida

Elżbieta Wojnowska od przeszło pięćdziesięciu lat stanowi ikonę polskiej poezji śpiewanej. Jej talent eksplodował w latach 70., kiedy to triumfowała na FAMA, Festiwalu Piosenki i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie oraz na opolskim festiwalu. Olbrzymią sławę zyskała dzięki brawurowemu wykonaniu utworu „Zaproście mnie do stołu”, który do dziś jest jej sztandarowym przebojem.

Piosenkarka zrezygnowała ze standardowej kariery estradowej na rzecz autorskiej ścieżki. Przygotowywała recitale na bazie tekstów Agnieszki Osieckiej, Rafała Wojaczka, Cypriana Kamila Norwida czy Bertolta Brechta. Eksperci od lat zachwycali się unikalną barwą jej głosu, ponadprzeciętną wrażliwością i teatralnym ujęciem muzyki.

W jej bogatym dorobku muzycznym figurują również takie przeboje jak „Sztuczny miód” oraz kultowe songi Brechta, które trwale zapisały się w annałach polskiej sceny muzycznej.

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Nadzieja na powrót legendy na scenę

Przez blisko trzydzieści lat Elżbieta Wojnowska tworzyła związek z dziennikarzem Andrzejem „Ibisem” Wróblewskim. Za swoje zasługi artystyczne i społeczne została nagrodzona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Nagrodą Ministra Kultury.

Mimo że w ostatnich latach Elżbieta Wojnowska rzadko gościła na salonach, nadal jest jedną z najbardziej szanowanych postaci w polskim świecie poezji śpiewanej. Dziś jej środowisko i bliscy podejmują ogromne wysiłki, aby pomóc w opłaceniu leczenia. Wszyscy wierzą, że pomyślna terapia pozwoli jej wrócić do pełni sił i raz jeszcze stanąć na scenie.