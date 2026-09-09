Justyna Steczkowska o relacji z najstarszym synem. Nigdy tego nie mówiła

Justyna Steczkowska należy do tych polskich artystek, które przywiązują ogromną wagę do wizualnej strony swoich występów. Jej koncerty często przypominają starannie wyreżyserowane spektakle, w których muzyka łączy się z tańcem, światłem, kostiumami i ruchem scenicznym. „Roma Symphonica” ma pójść jeszcze dalej.

Widowisko zostanie zaprezentowane 12 września 2026 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Początek koncertu zaplanowano na godzinę 19:30. Publiczność może spodziewać się wieczoru pełnego intensywnych rytmów, barw i emocji, dalekiego od klasycznego recitalu, podczas którego wokalistka stoi przy mikrofonie i kolejno wykonuje swoje przeboje.

Justyna Steczkowska szykuje koncert z rozmachem

„Roma Symphonica” jest efektem współpracy Justyny Steczkowskiej z Bobanem Markoviciem, cenionym serbskim trębaczem i liderem orkiestry dętej. Jego brzmienia można usłyszeć między innymi w filmach Emira Kusturicy. Muzyka projektu czerpie z bałkańskich i romskich tradycji, łącząc je z popową wrażliwością oraz charakterystycznym głosem polskiej wokalistki.

Twórcy zapowiadają widowisko zbudowane wokół muzyki, tańca i nieskrępowanej zabawy. Scena ma zamienić się w przestrzeń przypominającą roztańczone, pełne temperamentu wesele. Nie zabraknie dynamicznych choreografii, kolorowych kostiumów i rozbudowanych aranżacji.

Będzie żywiołowo, zmysłowo, momentami wzruszająco, a momentami tak radośnie, że trudno będzie usiedzieć w miejscu

– zapowiada artystka.

Wokalistka nie wystąpi sama

Podczas koncertu Justynie Steczkowskiej mają towarzyszyć tancerze oraz orkiestra. W zapowiedzi wydarzenia wymieniono gitary, skrzypce, instrumenty dęte, akordeon, darabuki i bębny. Taki zestaw wskazuje, że publiczność może spodziewać się mocnego, organicznego brzmienia, w którym ważną rolę odegrają rytm i energia muzyków grających na żywo.

Tancerze mają natomiast dopełnić widowisko rozbudowanymi choreografiami. Jednym z jego znaków rozpoznawczych będą wirujące spódnice i sceny przywodzące na myśl wielkie, roztańczone wesele. Nie chodzi jednak wyłącznie o beztroską zabawę. Według zapowiedzi koncertu obok radości i namiętności pojawią się również tęsknota, wzruszenie oraz opowieść o pragnieniu wolności.

Dzięki temu „Roma Symphonica” ma łączyć różne nastroje. W jednej chwili publiczność może zostać porwana do zabawy przez dźwięki instrumentów dętych i bębnów, a chwilę później usłyszeć bardziej liryczną opowieść prowadzoną przez głos Steczkowskiej i skrzypce.

„Roma Symphonica” to więcej niż zwykły koncert

Justyna Steczkowska od początku kariery chętnie sięgała po brzmienia inspirowane tradycjami różnych kultur. Łączyła je z popem, elektroniką oraz muzyką etniczną. Jej charakterystyczny, wysoki głos dobrze odnajduje się zarówno w subtelnych balladach, jak i w dynamicznych, pełnych perkusji kompozycjach.

„Roma Symphonica” wykorzystuje właśnie tę drugą stronę artystki. Zamiast kameralnego spotkania z piosenką ma być widowisko oparte na ruchu, kolorze i wspólnej energii wykonawców. Ważna będzie nie tylko sama muzyka, lecz także wszystko, co wydarzy się wokół niej. Koncert ma przypominać barwne święto, do którego zaproszona zostanie również widownia. Steczkowska zapowiada wieczór pełen pasji, namiętności, śmiechu i wzruszeń. Artystka chce, aby publiczność choć na kilka godzin zapomniała o codzienności i pozwoliła porwać się atmosferze wydarzenia.

Specjalne atrakcje po koncercie Justyny Steczkowskiej

Organizatorzy przygotowali również dodatkową propozycję dla posiadaczy biletów VIP. Po zakończeniu koncertu, około godziny 22:00, ma odbyć się zamknięta impreza z udziałem Justyny Steczkowskiej. Pakiet obejmuje między innymi spotkanie z artystką, pamiątkowe zdjęcia, podpisane materiały oraz możliwość uczestniczenia w próbie zaplanowanej na dzień koncertu w godzinach 14:00–15:00. Goście mają także otrzymać artystyczny film będący pamiątką z wydarzenia.

To rozwiązanie skierowane przede wszystkim do najwierniejszych fanów wokalistki, którzy chcieliby zobaczyć nie tylko gotowe widowisko, ale również fragment przygotowań i pracę artystów przed wyjściem na scenę.

Kiedy i gdzie odbędzie się koncert „Roma Symphonica”?

Widowisko Justyny Steczkowskiej odbędzie się w sobotę 12 września 2026 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Koncert rozpocznie się o godzinie 19:30. Wydarzenie zapowiada się jako propozycja dla osób, które od tradycyjnego recitalu wolą rozbudowane sceniczne show. Orkiestra, tancerze, efektowne stroje i żywiołowe rytmy mają stworzyć świat, do którego Justyna Steczkowska zabierze publiczność na jeden wieczór. Jeśli wszystkie zapowiedzi znajdą potwierdzenie na scenie, trudno będzie podczas tego koncertu spokojnie usiedzieć w fotelu.

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Kolejne koncerty „Roma Symphonica”. Daty i miasta

Białystok nie będzie jedynym przystankiem widowiskowej trasy Justyny Steczkowskiej. Zgodnie z aktualnym kalendarzem artystki kolejne koncerty „Roma Symphonica” zaplanowano w czterech polskich miastach:

22 września 2026 – Wrocław, Narodowe Forum Muzyki

10 października 2026 – Kraków, ICE Kraków Congress Centre

30 października 2026 – Bielsko-Biała, Cavatina Hall

31 października 2026 – Rzeszów, Teatr im. Wandy Siemaszkowej

Trasa obejmie więc zarówno wielkie sale koncertowe, jak i przestrzenie teatralne. W każdym z miast publiczność ma zobaczyć rozbudowane widowisko łączące występ Justyny Steczkowskiej z muzyką orkiestry, tańcem, barwnymi kostiumami i efektowną oprawą sceniczną. Aktualne daty i miejsca koncertów podaje oficjalny kalendarz „Roma Symphonica”.