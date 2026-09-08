Krzysztof Krawczyk skończyłby dziś 80 lat. Tych piosenek nie da się zapomnieć. Nie wszystkie były hitami

Krzysztof Krawczyk skończyłby 80 lat

Krzysztof Krawczyk urodził się 8 września 1946 roku w Katowicach. Zanim stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych solistów polskiej estrady, śpiewał w Trubadurach. Z zespołem związany był od lat 60. i wykonywał takie przeboje jak „Znamy się tylko z widzenia” czy „Krajobrazy”. Na początku lat 70. zaczął budować własną karierę, która szybko nabrała rozpędu.

Krawczyk nie należał przy tym do artystów, którzy przez kilkadziesiąt lat trzymają się jednej muzycznej recepty. Śpiewał pop, rock and roll, country, soul, tango, piosenkę biesiadną, a nawet flirtował z brzmieniami dance. Zmieniały się mody i kolejne pokolenia słuchaczy, a on potrafił do nich wracać w nowych odsłonach.

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Od „Parostatku” do „Chciałem być”

Gdyby stworzyć listę piosenek, bez których trudno wyobrazić sobie historię polskiej muzyki rozrywkowej, Krawczyk pojawiłby się na niej wielokrotnie.

„Parostatek” stał się jednym z najbardziej charakterystycznych przebojów jego wczesnej kariery solowej. „Jak minął dzień” i „Pamiętam Ciebie z tamtych lat” ugruntowały jego pozycję w latach 70. Później przyszły kolejne utwory, a po latach Krawczyk przeżył jeszcze jeden wielki renesans popularności. Publiczność młodszego pokolenia poznała go m.in. dzięki „Bo jesteś ty”, „Chciałem być”, duetowi „Trudno tak” z Edytą Bartosiewicz oraz nagranemu z Goranem Bregoviciem „Mój przyjacielu”. Jego repertuar obejmował więc utwory, które w różnych okresach trafiały do zupełnie różnych generacji słuchaczy.

10 przebojów Krzysztofa Krawczyka, do których warto dziś wrócić:

„Parostatek”

„Jak minął dzień”

„Pamiętam Ciebie z tamtych lat”

„Byle było tak”

„To, co dał nam świat”

„Ostatni raz zatańczysz ze mną”

„Bo jesteś ty”

„Chciałem być”

„Trudno tak”

„Mój przyjacielu”

Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia 2021 roku w wieku 74 lat. Zostały jednak piosenki – i chyba właśnie one najlepiej pokazują skalę jego popularności. Są wśród nich takie, które pamiętają nasi rodzice i dziadkowie, oraz takie, które zna pokolenie wychowane już w XXI wie

Mniej oczywiste piosenki Krzysztofa Krawczyka, które warto znać

Największe przeboje Krzysztofa Krawczyka zna niemal każdy, ale jego repertuar jest znacznie szerszy niż zestaw radiowych klasyków. Warto wrócić również do utworów mniej oczywistych, które pokazują inne oblicza artysty – bardziej refleksyjne, soulowe albo po prostu mniej eksploatowane przez stacje radiowe. Obok „Parostatku”, „Jak minął dzień”, „Bo jesteś ty” czy „Chciałem być” zostawił mnóstwo nagrań, które dzisiaj pojawiają się w radiu zdecydowanie rzadziej. Niektóre z nich pokazują Krawczyka z zupełnie innej strony. Jeśli więc największe hity znacie już na pamięć, warto poszukać nieco głębiej. To piosenki, które nie zawsze pojawiają się na pierwszych miejscach zestawień największych hitów Krawczyka, a zdecydowanie zasługują na ponowne odkrycie.

„Pogubiłem drogi” - nagranie z lat 70., które znalazło się również na singlu wydanym w 1977 roku. To Krawczyk z okresu, kiedy jego solowy styl dopiero nabierał charakterystycznego kształtu.

„Oczy Marii” - kolejna piosenka z tego samego okresu, dziś pozostająca zdecydowanie w cieniu „Parostatku” czy „Pamiętam Ciebie z tamtych lat”. Dobra propozycja dla tych, którzy chcą posłuchać wczesnego Krawczyka poza zestawem największych przebojów.

„W przemijaniu dni” - utwór znalazł się na jednym wydawnictwie z „Rysunkiem na szkle”, ale nie osiągnął podobnej ponadczasowej popularności. Dzisiaj brzmi jak jedna z tych piosenek, które warto wyciągnąć z głębszej części katalogu wokalisty.

„Lola z Honolulu” - Krawczyk potrafił zaskakiwać repertuarem i poczuciem humoru, a „Lola z Honolulu” jest świetnym przykładem jego mniej oczywistego oblicza. Piosenka została wydana na singlu pod koniec lat 70.

„Znalazłem Ciebie na Ursynowie” - już sam tytuł może zaintrygować tych, którzy kojarzą Krawczyka przede wszystkim z wielkimi romantycznymi balladami. To jedna z tych piosenek, na które można trafić przypadkiem i zastanawiać się, dlaczego wcześniej się jej nie znało.

„Don't Say Goodbye” - tak, Krawczyk nagrywał również po angielsku. Pod koniec lat 70. próbował swoich sił z repertuarem skierowanym do zagranicznego odbiorcy. „Don't Say Goodbye” to ciekawostka szczególnie dla tych, którzy znają przede wszystkim jego polskie przeboje.