Beata Kozidrak zaśpiewa w Warszawie za darmo. Tych hitów Bajmu publiczność będzie czekała najbardziej

Bajm gwiazdą Dni Wilanowa 2026

Fani Beaty Kozidrak mają powód, żeby w piątek 11 września wybrać się na warszawski Wilanów. Bajm będzie największą gwiazdą muzycznej części tegorocznych Dni Wilanowa. Koncerty rozpoczną się o godz. 18:00 na Plaży Wilanów, a wstęp na wydarzenie jest wolny. Na scenie tego wieczoru pojawią się również Kuba i Kuba, Roxie oraz Zalia. Organizatorzy nie podali szczegółowej godzinowej rozpiski poszczególnych koncertów, dlatego osoby, które szczególnie czekają na Bajm, powinny pojawić się na miejscu odpowiednio wcześniej.

Bajm ma przeboje, które zna cała Polska

Bajm należy do tych zespołów, przy których określenie „legenda polskiej muzyki” nie brzmi jak przesada. Grupa powstała pod koniec lat 70., a pierwszym wielkim przełomem było słynne „Piechotą do lata”. Później przeboje pojawiały się właściwie dekada po dekadzie. Zmieniało się brzmienie zespołu, zmieniała się moda, ale charakterystycznego głosu Beaty Kozidrak nie sposób było pomylić z żadnym innym. Dzięki temu dzisiejsza publiczność Bajmu jest wyjątkowo różnorodna. Pod sceną można spotkać zarówno osoby pamiętające początki zespołu, jak i ludzi, którzy jego największe hity poznali wiele lat później z radia, telewizji czy od rodziców.

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Na te piosenki Bajmu publiczność może czekać najbardziej

Dokładnej setlisty koncertu w Wilanowie na razie nie znamy, dlatego nie da się zagwarantować, które utwory zabrzmią 11 września. Gdy Bajm pojawia się jednak na scenie, publiczność zawsze ma swoją listę piosenek, bez których trudno wyobrazić sobie koncert zespołu.

„Co mi Panie dasz”

Jeden z absolutnych klasyków. Charakterystyczny początek wystarczy, by publiczność zaczęła śpiewać razem z Beatą Kozidrak. To również jedna z piosenek, które przypominają, jak rockowe potrafiło być oblicze Bajmu.

„Józek, nie daruję ci tej nocy”

Tytuł wystarczy. „Józek” dawno już przestał być tylko piosenką z repertuaru Bajmu i stał się częścią polskiej popkultury. Refren znają nawet ci, którzy nigdy nie mieli w domu żadnej płyty zespołu.

„Biała armia”

Kiedy w 1990 roku ukazała się „Biała armia”, Bajm wchodził już w kolejną dekadę działalności. Utwór szybko stał się jednym z najbardziej charakterystycznych nagrań w dorobku grupy i do dzisiaj świetnie sprawdza się podczas koncertów.

„Ta sama chwila”

Jeśli koncert Bajmu ma moment, kiedy tysiące osób zaczynają śpiewać jednym głosem, „Ta sama chwila” jest jednym z najbardziej oczywistych kandydatów. To Bajm zdecydowanie bardziej balladowy, ale również jeden z najbardziej lubianych.

„Piechotą do lata”

Od tego wszystko się zaczęło. Piosenka przyniosła młodemu wówczas zespołowi ogromną rozpoznawalność i po latach pozostaje muzyczną wizytówką początków Bajmu.

„Szklanka wody”

W przypadku Bajmu nostalgia nie kończy się na latach 80. i 90. „Szklanka wody” przypomina o kolejnym bardzo mocnym okresie zespołu i o tym, że Beata Kozidrak potrafiła zdobywać nowych słuchaczy również w następnej dekadzie.

„Myśli i słowa”

Jeszcze jeden utwór, dzięki któremu młodsza część publiczności mogła poznawać Bajm już w XXI wieku. To dobry przykład tego, dlaczego zespół nigdy nie został wyłącznie nostalgicznym wspomnieniem dawnych czasów.

Dni Wilanowa 2026. Kto wystąpi?

Muzyczna część Dni Wilanowa odbędzie się w piątek 11 września na Plaży Wilanów. Koncerty rozpoczną się o godz. 18:00. Na scenie pojawią się:

Kuba i Kuba

Roxie

Zalia

Bajm

Wstęp na koncerty jest bezpłatny. Świętowanie potrwa również w sobotę 12 września. Zaplanowano wtedy m.in. rodzinny piknik związany z otwarciem Stacji Wilanów, a wieczorem koncert muzyki Ennio Morricone w wykonaniu Orkiestry Kameralnej FILHARMONIA oraz chóru Alla Polacca.

Dla fanów polskich przebojów najważniejszy będzie jednak piątkowy wieczór. Bo niewiele jest zespołów, które mogą zagrać koncert złożony niemal wyłącznie z piosenek, przy których po kilku słowach zaczyna śpiewać cała publiczność. Bajm zdecydowanie do nich należy.