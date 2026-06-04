Justyna Steczkowska, Kayah i Anna Jantar zaczynały w Opolu. Ten jeden występ zmieniał wszystko

Justyna Steczkowska i jej triumf w Opolu z utworem „Moja intymność”

Doskonałym dowodem na ogromną siłę opolskiej sceny pozostaje Justyna Steczkowska, która zawdzięcza jej gigantyczny rozgłos. Podczas trzydziestej pierwszej edycji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 1994 roku artystka zaprezentowała kompozycję „Moja intymność”, co przyniosło jej prestiżową nagrodę imienia Anny Jantar. Ten konkretny występ sprawił, że przestała funkcjonować w świadomości widzów jedynie jako muzyczne odkrycie z programu „Szansa na sukces”. Zaledwie chwile później okrzyknięto ją jedną z najciekawszych postaci debiutujących na polskim rynku fonograficznym.

Jej droga do sławy rozpoczęła się nieco szybciej od brawurowego wykonania przeboju „Boskie Buenos (Buenos Aires)” z repertuaru grupy Maanam. Niedługo po opolskim debiucie piosenkarka reprezentowała Polskę na Eurowizji z kompozycją „Sama” oraz wydała swój pierwszy krążek zatytułowany „Dziewczyna Szamana”. Błyskawicznie zyskała renomę niezależnej twórczyni, konsekwentnie realizującej autorskie wizje artystyczne, a opolski amfiteatr odegrał kluczową rolę w ukształtowaniu jej dalszej ścieżki zawodowej.

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Kayah na festiwalu w Opolu. Autorski utwór „Ja chcę ciebie” przyniósł jej nagrodę

Istotną kartę w historii festiwalu zapisała również Kayah, dla której tamtejsza scena okazała się wyjątkowo łaskawa. Piosenkarka swój oficjalny solowy debiut zaliczyła wprawdzie podczas Festiwalu w Sopocie w 1988 roku, śpiewając współtworzony przez siebie utwór „Córeczko”. Sześć lat później wokalistka postanowiła sprawdzić swoje siły przed opolską publicznością w 1994 roku, prezentując w pełni autorską piosenkę „Ja chcę ciebie”. Ten znakomity występ zaowocował przyznaniem jej specjalnego wyróżnienia przez festiwalowe jury.

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W tamtym okresie wokalistka nie mogła jeszcze pochwalić się potężnymi hitami pokroju „Flecików” i „Supermenki” ani legendarnym albumem nagranym z Goranem Bregoviciem. Na początku lat dziewięćdziesiątych dopiero kształtowała swoją muzyczną tożsamość i poszukiwała odpowiedniej ścieżki. Mimo tego widzowie błyskawicznie docenili jej absolutnie unikalną barwę głosu, niepodrabialny wizerunek sceniczny oraz niesamowitą determinację w pisaniu oryginalnych, nieszablonowych tekstów piosenek.

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Edyta Geppert cztery razy wygrywała Grand Prix na opolskiej scenie

Opolski amfiteatr z sukcesem promował również wykonawców wykraczających poza komercyjne, popowe ramy. Najlepszym przykładem jest Edyta Geppert, która wywalczyła statuetkę Grand Prix aż cztery razy. Otrzymała ją w 1984 roku za piosenkę „Jaka róża, taki cierń”, dwa lata później za kompozycję „Och, życie, kocham cię nad życie”, w 1995 roku za utwór „Idź swoją drogą” oraz ostatecznie w 2014 roku. Tak wielki sukces udowadnia, że słuchacze wcale nie oczekiwali wyłącznie rytmicznych hitów i chwytliwych melodii. Widzowie uwielbiali ambitne utwory literackie, głębokie emocje oraz mistrzowski poziom interpretacji. Wokalistka unikała ekstrawaganckich stylizacji i dynamicznych choreografii, ponieważ jej potężny wokal, wartościowe słowa oraz niezwykła aura magnetyzowały absolutnie każdego uczestnika wydarzenia.

Anna Jantar i jej pierwsze muzyczne kroki na festiwalu w Opolu

Niezwykle ważną kartę w annałach festiwalu zapisała Anna Jantar, która pojawiła się na opolskiej estradzie w 1973 roku z utworem „Najtrudniejszy pierwszy krok”. Dwanaście miesięcy później publiczność uhonorowała ją specjalną nagrodą za wykonanie hitu „Tyle słońca w całym mieście”, który do czasów współczesnych stanowi absolutny symbol muzyki lat siedemdziesiątych. Choć życie artystki zakończyło się przedwcześnie, jej twórczość przetrwała dziesiątki lat. Opolskie występy wokalistki uchodzą obecnie za fundamentalny element jej fascynującej biografii. Głos piosenkarki nieodłącznie przypomina fanom o pięknych czasach młodości, budzi wyjątkowo ciepłe uczucia oraz symbolizuje największe lata świetności polskiego rynku muzycznego.

Kasia Cerekwicka wróciła do Opola z przebojem „Na kolana”

Dla Kasi Cerekwickiej udział w festiwalu stanowił gigantyczny skok po wielu latach żmudnego budowania pozycji w branży. Oczekiwany sukces przyszedł ostatecznie w 2006 roku za sprawą singla „Na kolana”, który zawładnął listami przebojów. Promująca to nagranie płyta „Feniks” zagwarantowała piosenkarce statuetkę Superjedynki na opolskim wydarzeniu. Ta wygrana natychmiast wprowadziła ją do ścisłej czołówki krajowych gwiazd muzyki pop. Przykład wokalistki udowadnia doskonale, że opolska scena służyła nie tylko całkowitym debiutantom. Festiwal bardzo często ostatecznie pieczętował kariery wieloletnich wykonawców, udowadniając widzom, że ich czas na estradzie właśnie nadszedł.

Michał Bajor walczył o opolską scenę już jako trzynastoletni chłopiec

Kompletnie inaczej potoczyły się losy Michała Bajora, który zetknął się z muzycznym światem w niezwykle młodym wieku. Muzyk już w 1970 roku spróbował swoich sił w festiwalowych eliminacjach jako zaledwie trzynastoletni chłopiec. Przepisy okazały się bezlitosne i odrzucono go z powodu braku wymaganych szesnastu lat. Od tamtej pory metodycznie umacniał swoją pozycję w świecie filmu oraz muzyki. W jego biografii brakuje jednego komercyjnego przeboju, jednak imponuje on niesamowicie wcześnie rozpoczętą i konsekwentną karierą. Artysta nigdy nie aspirował do miana popowego celebryty, działając sprawnie na pograniczu sztuki teatralnej, kina oraz tradycyjnej piosenki aktorskiej. Mimo tego opolska scena idealnie współgra z jego wizerunkiem, pokazując ogromną otwartość amfiteatru na artystów o nietuzinkowej charyzmie, a nie tylko twórców radiowych hitów.

Festiwal w Opolu jako miejsce rodzenia się wielkich gwiazd muzyki

Archiwa muzycznego święta skrywają mnóstwo momentów, które natychmiast katapultowały nieznanych piosenkarzy na czołówki gazet, do głównych stacji telewizyjnych oraz rozgłośni radiowych. O ogólnokrajowej rozpoznawalności decydowało niekiedy wybitne wykonanie konkretnego utworu, a czasami zdobycie cennej statuetki. Wielu początkujących twórców zyskiwało sławę wyłącznie dzięki samemu pojawieniu się na deskach, które gościły wcześniej absolutne legendy piosenki.

Plejada muzyków pokroju Justyny Steczkowskiej, Kayah, Edyty Geppert, Anny Jantar, Kasi Cerekwickiej oraz Michała Bajora reprezentuje kompletnie odmienne epoki, gatunki muzyczne i osobowości sceniczne. Wszystkich tych artystów łączy potężny wpływ opolskiego festiwalu na kształtowanie ich profesjonalnej przyszłości. Prestiżowa scena stała się dla nich środowiskiem niezwykle istotnym, a w wielu przypadkach wręcz decydującym. Z tego powodu przy okazji każdej kolejnej edycji powraca intrygujące pytanie o to, który z dzisiejszych debiutantów opuści amfiteatr z tytułem najnowszego idola tłumów.