Joanna Kryńska przeszła operację usunięcia guza mózgu. Bała się, że się nie obudzi

Joanna Kryńska przeszła operację usunięcia guza mózgu

O swoich dramatycznych przeżyciach związanych z poważną operacją usunięcia guza mózgu Joanna Kryńska opowiedziała w wywiadzie dla portalu wp.pl. Wykrycie pięciocentymetrowej zmiany było dla dziennikarki TVN24 przerażającą wiadomością. Prezenterka otwarcie przyznała, że przed zabiegiem wolała nie poznawać jego medycznych detali, a interesowało ją wyłącznie to, czy zdoła się po nim wybudzić.

W tym niezwykle ciężkim czasie prezenterka skoncentrowała się na ścisłym wypełnianiu lekarskich zaleceń i stopniowym przechodzeniu przez kolejne etapy terapii. Nadmiar przytłaczających wiadomości okazał się jednak zbyt trudny do udźwignięcia, przez co część tych bolesnych doświadczeń po prostu wyparła z pamięci.

Sonda Czy brakowało Ci Andrzeja Morozowskiego na antenie TVN24? Tak, to jeden z moich ulubionych dziennikarzy. Tak, choć doceniam też pracę innych prowadzących. Nie, jego nieobecność nie zrobiła mi różnicy. Nie oglądam tego programu.

Ja po prostu zmobilizowałam się do tego, żeby posłuchać tych, którzy wiedzą lepiej ode mnie. Miałam taki moment, w którym mówiłam: "Ale panie doktorze, ja nie chcę znać szczegółów tej operacji. Ja po prostu chciałabym wiedzieć, czy ja się po niej obudzę", bo diagnoza pięciocentymetrowego guza w mózgu brzmi tragicznie. Dla każdego brzmi tragicznie.

Joanna Kryńska o walce z chorobą. Reakcja internautów

Publiczne wyznanie prezenterki spotkało się z ogromnym odzewem ze strony jej obserwatorów. Do Joanny Kryńskiej zaczęły spływać liczne wiadomości od osób zmagających się z ciężkimi chorobami. Szczerość dziennikarki sprawiła, że ludzie ci przestali czuć się osamotnieni w swojej własnej walce o powrót do zdrowia i ratowanie życia.

Gospodyni programów informacyjnych nie kryje dziś satysfakcji z tego, że odważyła się głośno opowiedzieć o własnych zmaganiach z chorobą.

Bardzo się cieszę, że powiedziałam o tym publicznie. Bo ja dostawałam i do tej pory dostaję setki wiadomości, nie tylko od kobiet, ale w ogóle od ludzi chorujących, którzy mówią o tym, jak dla nich jest to ważne, jak ważne jest to wsparcie. Człowiek chorujący nie jest w niczym gorszy, jest po prostu doświadczony czymś, czego też by nie chciał .

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