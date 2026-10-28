„Hotel Paradise 13”. Majka weszła do programu, a była uczestniczka show ostro skomentowała zachowanie panów wobec Karoliny

Majka Sukiennik w „Hotelu Paradise 13”. Kim jest nowa uczestniczka programu?

Pochodząca z Warszawy 21-letnia Majka Sukiennik określa siebie mianem osoby z dużymi ambicjami, która ceni luksus, elegancję i bardzo dba o swój wygląd zewnętrzny. W kontaktach z mężczyznami nowa uczestniczka stawia sprawę jasno i ma konkretne wymagania.

Poza programem 21-latka łączy studia psychologiczne z pracą oraz aktywnym prowadzeniem profili w mediach społecznościowych. Jej pasją jest również branża beauty, w której kluczową rolę odgrywają estetyka oraz przywiązywanie wagi do detali.

Aleksandra Sznajder krytykuje zachowanie wobec Karoliny w „Hotelu Paradise 13”

Na oficjalnym koncie „Hotelu Paradise” na Instagramie opublikowano wideo z udziałem nowej uczestniczki. Choć odważne stroje Majki zrobiły duże wrażenie na panach w hotelu, to opinie widzów w sieci okazały się mocno podzielone. Wielu internautów nie kryło sceptycyzmu wobec nowej mieszkanki, a największe oburzenie wywołało zachowanie uczestników względem Karoliny.

Kontrowersje wzbudziła scena, w której Karolina została poklepana po ramieniu i życzono jej „powodzenia”, co odebrano jako złośliwą sugestię, że w starciu z Majką stoi na straconej pozycji. Na takie potraktowanie uczestniczki ostro zareagowała Aleksandra Sznajder z poprzednich edycji show. Trenerka i była mieszkanka hotelu postanowiła publicznie stanąć w obronie Karoliny i skomentowała nagranie.

„I to »powodzenia, powodzenia« 🤡🤡 żenujące, Karolina jest piękna, naturalną dziewczyną” - napisała Aleksandra.

Widzowie „Hotelu Paradise 13” komentują wejście Majki Sukiennik

Wpis Aleksandry wywołał dalszą dyskusję, a jedna z internautek również negatywnie oceniła fakt, że uczestnicy tak entuzjastycznie zareagowali na śmiałe stylizacje Majki. Komentująca zauważyła, że mężczyźni w programie kompletnie nie potrafią docenić naturalnej urody, którą reprezentuje Karolina.

„Ale to właśnie niestety uroki tych czasów że faceci lecą na takie porobione typiary a naturalnych normalnych jak właśnie wspomniana Karolina nie widzą” - padły mocne słowa.

„Tacy na poziomie Filipa, także żadna strata” - zripostowała Sznajder.

Pojawienie się Majki Sukiennik wywołało gorące emocje zarówno wśród mieszkańców „Hotelu Paradise 13”, jak i wśród komentujących program internautów. O tym, czy nowa uczestniczka na dłużej zmieni układ sił w hotelu, widzowie przekonają się w nadchodzących odcinkach.