Grób Agnieszki Maciąg niemal rok po śmierci. Jeden detal na skromnym pomniku od razu zwraca uwagę

Kariera i życie Agnieszki Maciąg. Kim była znana modelka i pisarka?

Żyjąca w latach 1969–2025 Agnieszka Maciąg spełniała się jako polska modelka, pisarka oraz twórczyni poradników. Swoją drogę w branży modowej rozpoczęła na przełomie lat 80. i 90., kiedy zwyciężyła w konkursie „Twarz Roku”. Sukces ten otworzył jej drzwi do występów na wybiegach w Nowym Jorku, Mediolanie i Paryżu, gdzie prezentowała kolekcje takich domów mody jak Chanel, Laura Biagiotti oraz Karl Lagerfeld.

W latach 90. artystka wydała płytę muzyczną zatytułowaną „Marakesz 5:30”, a także prowadziła programy telewizyjne na antenach stacji TVP i TVN. W późniejszym okresie zdecydowała się jednak odejść z show-biznesu, by skupić się na tworzeniu publikacji dotyczących duchowości, diety i zdrowego trybu życia. Jej książki, wśród których znalazły się między innymi tytuły „Smak życia” oraz „Słowa mocy”, osiągnęły łączny nakład przekraczający kilkaset tysięcy sprzedanych egzemplarzy.

Artystka zmarła 27 listopada 2025 roku po zmaganiach z chorobą nowotworową, mając 56 lat.

Pogrzeb Agnieszki Maciąg. Nietypowa ceremonia

Pogrzeb Agnieszki Maciąg na Powązkach Wojskowych w Warszawie

Ostatnie pożegnanie gwiazdy zorganizowano 15 grudnia 2025 roku. To właśnie wtedy urna z prochami Agnieszki Maciąg spoczęła na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. W ceremonii na terenie stołecznej nekropolii uczestniczyli najbliżsi krewni zmarłej, w tym jej dzieci oraz mąż Robert Wolański, którym towarzyszyli fani i przyjaciele związani z branżą medialną.

Jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości pogrzebowych bliscy zmarłej wystosowali specjalny apel do żałobników. Poprosili o uszanowanie ich prywatności, a także o to, by zamiast kupowania kwiatów wesprzeć finansowo fundację onkologiczną, pod której opieką przed śmiercią znajdowała się pisarka.

Grób Agnieszki Maciąg przed Wszystkimi Świętymi. Wyjątkowy detal na pomniku

Patrząc z pewnej odległości na miejsce spoczynku gwiazdy, można odnieść wrażenie, że jest ono bardzo skromne. Na niewielkim nagrobku ustawiono znicze i wrzosy, jednak wzrok osób mijających grób Agnieszki Maciąg przyciąga jeden szczególny element. Na płycie pomnika umieszczono bowiem dwie piękne, białe figurki stojących aniołów, z których wyższy jest przewiązany cienką czerwoną wstążką. Tuż przed nimi ustawiono kolejnego, kłaniającego się aniołka, który obejmuje dużą kulę.

W załączonej galerii zdjęć można zobaczyć, jak prezentuje się grób Agnieszki Maciąg przed dniem Wszystkich Świętych.