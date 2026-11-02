Polscy muzycy spotkali się w tajemnicy. Zapoczątkowali tradycję, która trwa od ponad 70 lat

Dzień Zaduszny kojarzy się z ciszą, światłem zniczy i wspomnieniami o tych, których już z nami nie ma. W środowisku muzycznym pamięć od dziesięcioleci wyrażana jest również za pomocą dźwięków. Artyści spotykają się na koncertach, podczas których przypominają kompozycje nieżyjących przyjaciół, mistrzów i twórców ważnych dla kolejnych pokoleń.

Zaduszki Jazzowe są dziś organizowane w wielu częściach Polski. Niewiele osób wie jednak, że początki tej tradycji sięgają czasów, gdy jazz był przez komunistyczne władze traktowany z podejrzliwością, a muzycy nie mogli swobodnie prezentować swojej twórczości.

Pierwsze Zaduszki Jazzowe odbyły się w szkolnej sali

W 1954 roku polscy jazzmani spotkali się w sali gimnastycznej szkoły podstawowej przy ulicy Królowej Jadwigi w Krakowie. Nie było to wydarzenie przypominające współczesny festiwal. Muzycy zorganizowali ogólnopolskie jam session, podczas którego mogli wspólnie grać, wymieniać się doświadczeniami i odnawiać znajomości.

Spotkanie przeszło do historii jako pierwsze Krakowskie Zaduszki Jazzowe. Wzięli w nim udział artyści związani z odradzającym się polskim środowiskiem jazzowym. W tamtym okresie muzyka ta była czymś więcej niż gatunkiem. Kojarzyła się z wolnością, niezależnością i kulturą Zachodu, dlatego nie cieszyła się przychylnością władz.

Krakowskie Zaduszki Jazzowe uznawane są za najstarszy festiwal jazzowy w Europie. Zapoczątkowane w latach 50. spotkania odegrały również ważną rolę w integracji muzyków działających w różnych częściach kraju.

Jazz był symbolem wolności

Pierwsze powojenne lata nie były dla polskich jazzmanów łatwe. Muzyka pochodząca ze Stanów Zjednoczonych nie pasowała do promowanego przez władze modelu kultury. Jazzowe granie schodziło więc do klubów, prywatnych mieszkań i miejsc, w których artyści mogli spotykać się bez wielkiego rozgłosu.

Sytuacja zaczęła stopniowo zmieniać się w pierwszej połowie lat 50. W Polsce działało już wielu utalentowanych muzyków, którzy mimo ograniczonego dostępu do zagranicznych nagrań rozwijali własny styl. Spotkanie w krakowskiej szkole pokazało, że jazzowe środowisko potrzebowało miejsca, w którym mogłoby poczuć się wspólnotą.

Zaduszki miały szczególny charakter. Nie chodziło wyłącznie o występy przed publicznością. Ważne były rozmowy, wspólne improwizowanie oraz pamięć o muzykach i przyjaciołach, których zabrakło przy instrumentach.

Festiwal odbywał się mimo zakazów

Droga od szkolnego jam session do regularnego festiwalu nie była prosta. Już w kolejnych latach pojawiały się problemy z uzyskaniem zgody na organizację oficjalnego wydarzenia. Nie oznaczało to jednak, że muzycy zrezygnowali ze spotkań.

Jazzowe imprezy odbywały się w klubach, czasami bez szerokiej promocji. Nazwa „Zaduszki” stała się dla środowiska znakiem rozpoznawczym i sposobem na podtrzymywanie więzi. Z czasem wydarzenie wróciło do oficjalnego kalendarza i zaczęło przyciągać coraz większą publiczność.

Na scenach Zaduszek pojawiali się najważniejsi przedstawiciele polskiego jazzu. Festiwal przypominał o pionierach gatunku, ale jednocześnie dawał przestrzeń młodym muzykom. Dzięki temu nie zamienił się wyłącznie w uroczystość wspomnieniową.

Zaduszki Jazzowe odbywają się dziś w całej Polsce

Krakowska inicjatywa zainspirowała organizatorów w innych miastach. Współcześnie Zaduszki Jazzowe odbywają się między innymi we Wrocławiu, Gdyni, Międzychodzie, Radzyminie, Jaworznie i wielu mniejszych miejscowościach.

Nie wszystkie koncerty mają identyczną formę. Część skupia się na klasycznym jazzie, inne łączą go z muzyką rozrywkową, poezją albo utworami nieżyjących polskich wokalistów i kompozytorów. Wspólnym elementem pozostaje pamięć.

Podczas koncertów niejednokrotnie pojawiają się osobiste wspomnienia, anegdoty oraz utwory kojarzone z artystami, którzy odeszli. Publiczność nie przychodzi wyłącznie posłuchać muzyki. Bierze udział w spotkaniu łączącym zadumę ze wspólnym przeżywaniem emocji.

Także 2 listopada 2026 roku koncerty zaduszkowe zaplanowano w wielu polskich miastach. We Wrocławiu trzy wokalistki prezentują własne interpretacje polskiego i światowego repertuaru, w Gdyni odbywa się 28. edycja tradycyjnego spotkania, a w Międzychodzie program został poświęcony między innymi twórczości Krzysztofa Komedy.

Muzyka pozwala zachować pamięć

Zaduszki Jazzowe przetrwały ponad siedem dekad, ponieważ nie ograniczają się do jednego programu ani nazwiska. Każde pokolenie może wypełnić tę tradycję własnymi wspomnieniami oraz muzyką ludzi, którzy byli dla niego ważni. Melodie ponownie ożywają na scenie. Utwór zagrany przez przyjaciół i uczniów zmarłego artysty może powiedzieć o nim więcej niż długa biografia.

Wszystko zaczęło się od grupy muzyków i szkolnej sali gimnastycznej. Dziś Zaduszki Jazzowe są częścią polskiej kultury oraz dowodem na to, że pamięć nie zawsze musi wybrzmiewać w ciszy.