Eurowizja Junior 2026 - o której godzinie początek i koniec konkursu na Malcie?

Eurowizja Junior 2026 – o której rozpoczyna się muzyczne show?

Najbliższa sobota, 24 października, to czas finału Eurowizji Junior 2026. Mimo że w poprzedniej edycji triumfowała Lou Deleuze, reprezentantka Francji, to nie tam odbędzie się tegoroczna impreza. Francuski nadawca niedługo po ogłoszeniu wyników przekazał, że z powodów finansowych nie zorganizuje kolejnego finału. Po kilku miesiącach oficjalnie ogłoszono, że to Malta przejmie rolę gospodarza wydarzenia.

Tegoroczna Eurowizja Junior zagości w maltańskiej miejscowości Ta’ Qali. Na scenie zobaczymy reprezentantów z 16 krajów, którzy powalczą o główną nagrodę oraz międzynarodowy rozgłos. Muzyczne widowisko wystartuje w sobotę, 24 października, punktualnie o godzinie 21:00 polskiego czasu.

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Z kim Polska powalczy o zwycięstwo w Eurowizji Junior 2026?

Dla Polski dziecięca Eurowizja to konkurs pełen sukcesów. Nasi reprezentanci dwukrotnie sięgnęli po wygraną. Roksana Węgiel zatriumfowała w 2018 roku z hitem "Anyone I Want to Be", a już rok później Viki Gabor powtórzyła ten wyczyn dzięki piosence "Superhero". Dzięki temu Polska przeszła do historii jako jedyny kraj, który wygrał dwa lata z rzędu. Z kolei w 2021 roku Sara James wywalczyła dla nas drugie miejsce.

W 2026 roku polskie barwy na Eurowizji Junior będzie reprezentował Wiktor Sas, triumfator dziewiątej edycji muzycznego show "The Voice Kids". 14-letni artysta wykona utwór "Gravity". Wiadomo już, że zaśpiewa jako siódmy w kolejności. To oznacza, że na scenie zobaczymy go około godziny 21:30.

Zwycięzcę konkursu poznamy z kolei około godziny 23:00.

Eurowizja Junior - QUIZ Pytanie 1 z 11 W którym roku wystartowała Eurowizja Junior? 1999 2003 2006 Następne pytanie

Gdzie będzie można śledzić występy podczas Eurowizji Junior 2026?

Widzowie, którzy zechcą obejrzeć finałowe występy, będą mieli kilka opcji. Transmisja na żywo będzie dostępna na kanale TVP2, a także w serwisie streamingowym TVP VOD. Ponadto całe wydarzenie będzie transmitowane w sieci na oficjalnym kanale Eurowizji Junior w serwisie YouTube.