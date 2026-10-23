Eurowizja Junior 2026 - o której godzinie początek i koniec konkursu na Malcie?

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Eurowizja Junior 2026 – o której rozpoczyna się muzyczne show?
Najbliższa sobota, 24 października, to czas finału Eurowizji Junior 2026. Mimo że w poprzedniej edycji triumfowała Lou Deleuze, reprezentantka Francji, to nie tam odbędzie się tegoroczna impreza. Francuski nadawca niedługo po ogłoszeniu wyników przekazał, że z powodów finansowych nie zorganizuje kolejnego finału. Po kilku miesiącach oficjalnie ogłoszono, że to Malta przejmie rolę gospodarza wydarzenia.
Tegoroczna Eurowizja Junior zagości w maltańskiej miejscowości Ta’ Qali. Na scenie zobaczymy reprezentantów z 16 krajów, którzy powalczą o główną nagrodę oraz międzynarodowy rozgłos. Muzyczne widowisko wystartuje w sobotę, 24 października, punktualnie o godzinie 21:00 polskiego czasu.
Z kim Polska powalczy o zwycięstwo w Eurowizji Junior 2026?
Dla Polski dziecięca Eurowizja to konkurs pełen sukcesów. Nasi reprezentanci dwukrotnie sięgnęli po wygraną. Roksana Węgiel zatriumfowała w 2018 roku z hitem "Anyone I Want to Be", a już rok później Viki Gabor powtórzyła ten wyczyn dzięki piosence "Superhero". Dzięki temu Polska przeszła do historii jako jedyny kraj, który wygrał dwa lata z rzędu. Z kolei w 2021 roku Sara James wywalczyła dla nas drugie miejsce.
W 2026 roku polskie barwy na Eurowizji Junior będzie reprezentował Wiktor Sas, triumfator dziewiątej edycji muzycznego show "The Voice Kids". 14-letni artysta wykona utwór "Gravity". Wiadomo już, że zaśpiewa jako siódmy w kolejności. To oznacza, że na scenie zobaczymy go około godziny 21:30.
Zwycięzcę konkursu poznamy z kolei około godziny 23:00.
Gdzie będzie można śledzić występy podczas Eurowizji Junior 2026?
Widzowie, którzy zechcą obejrzeć finałowe występy, będą mieli kilka opcji. Transmisja na żywo będzie dostępna na kanale TVP2, a także w serwisie streamingowym TVP VOD. Ponadto całe wydarzenie będzie transmitowane w sieci na oficjalnym kanale Eurowizji Junior w serwisie YouTube.