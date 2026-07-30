Iga Cembrzyńska nie żyje. Słynna polska aktorka zmarła w wieku 87 lat

Środowisko artystyczne obiegła wyjątkowo przygnębiająca informacja o utracie jednej z najbardziej wszechstronnych gwiazd polskiej sceny. Iga Cembrzyńska pozostawiła po sobie ogromną pustkę wśród miłośników jej talentu wokalnego i aktorskiego.

Ksiądz Andrzej Luter żegna Igę Cembrzyńską na Facebooku

Ks. Andrzej Luter w przejmujących słowach poinformował w mediach społecznościowych o stracie artystki. „Odeszła. Do swojego Andrzeja, i do jego brata Janusza. Dziś zmarła wspaniała aktorka, piosenkarka. Osobowość. Żegnaj kochana Igo” - napisał na swoim profilu ks. Andrzej Luter, potwierdzając tym samym odejście zasłużonej twórczyni.

Prawdziwe personalia Igi Cembrzyńskiej to Maria Elżbieta Cembrzyńska, a przyszła na świat 2 lipca 1939 roku w Radomiu. Mimo że w okresie wojennym przebywała z dala od swoich rodzinnych stron, ostatecznie tam powróciła. Już w najmłodszych latach przejawiała wyjątkowy dar do muzyki, co zaowocowało rozpoczęciem lekcji gry na fortepianie i późniejszą edukacją w szkole muzycznej.

Telewizja Polska i fani wspominają talent Igi Cembrzyńskiej

Wybitną postać polskiej kultury postanowiła upamiętnić również stacja telewizyjna, zamieszczając wpis w serwisie Facebook. „Zmarła znakomita aktorka filmowa i teatralna, wokalistka oraz producentka filmowa Iga Cembrzyńska” - przekazała publiczna telewizja w oficjalnym komunikacie.

Pod tym postem błyskawicznie zaroiło się od komentarzy sympatyków, którzy nie potrafili ukryć swojego ogromnego żalu po stracie idolki. W sieci opublikowano mnóstwo poruszających reakcji od załamanych internautów:

– „STRASZNE!!!!!!!! Najwspanialsi wynoszą sie!”

– „Wspaniała, wszechstronnie uzdolniona artystka, która odcisnęła swoje piętno na kulturze polskiej. Niech spoczywa w pokoju wiecznym”

– „Alicja w krainie czarów w jej wykonaniu.Do tej pory mam czarną płytę.…”

– „Bo ja mam swój intymny mały świata.Senne półksiężyce mogą wskazać drogę Wam”

– „Pani Iga...była artystka,piękna kobieta.Wyrazy współczucia dla bliskich”

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Kariera Igi Cembrzyńskiej zaczęła się od wielkich sukcesów muzycznych

W pierwszych latach działalności artystka stawiała przede wszystkim na rozwój wokalny. Mając do dyspozycji sopran koloraturowy, świetnie odnajdywała się w klimatach jazzowych, a w siódmej dekadzie ubiegłego wieku zyskała ogromną rozpoznawalność jako piosenkarka. To ona wykonywała uwielbiany przebój „W siną dal” i za swoje wybitne występy wielokrotnie zdobywała laury na festiwalu w Opolu.

Zanim na dobre związała się ze sceną, rozpoczęła studia na Wydziale Filozoficznym toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, lecz po pewnym czasie ostatecznie postawiła na aktorstwo. W 1962 roku pomyślnie zakończyła naukę w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie i to właśnie w tamtym momencie przyjęła artystyczne imię Iga.

Bezpośrednio po opuszczeniu murów uczelni zasiliła szeregi Teatru Telewizji, by później dołączyć do obsady warszawskiego Teatru Powszechnego. Jej wielki debiut kinowy przypadł na rok 1964, kiedy to wcieliła się w postać księżniczki Eminy w legendarnym dziele Wojciecha Jerzego Hasa zatytułowanym „Rękopis znaleziony w Saragossie”.

Następne dziesięciolecia przyniosły budowę niezwykle imponującego dorobku zawodowego. Gwiazda nie ograniczała się wyłącznie do grania, ale tworzyła też scenariusze, zajmowała się reżyserią oraz ambitną produkcją. W latach 90. powołała do życia własne przedsiębiorstwo „Iga Film”, dzięki któremu zrealizowała jako producentka wszystkie filmy stworzone przez jej męża, uznanego reżysera Andrzeja Kondratiuka.

Wybitna twórczyni należała również do struktur Polskiej Akademii Filmowej. Z pewnością zapadnie w pamięć odbiorców jako niezwykle wszechstronna postać rodzimej kultury, bezbłędnie łącząca miłość do świata filmu, teatru oraz śpiewu.

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