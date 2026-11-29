Uznawana za ikonę stylu i złoty głos polskiej sceny Edyta Górniak przyciąga uwagę nie tylko talentem wokalnym, lecz także odważnymi eksperymentami z modą i fryzurami. W latach 90. wokalistka zszokowała opinię publiczną zdecydowanym cięciem, a w kolejnych dekadach równie chętnie zmieniała wersje uczesania.

Edyta Górniak - "Metro" i Eurowizja przyniosły wielki sukces

Choć Edyta Górniak śpiewała od dziecka, pierwsze poważne szlify w zawodzie wokalistki zdobyła w polskim musicalu "Metro" z 1991 roku. Dzięki temu projektowi wystąpiła na Broadwayu, a niedługo później TVP wybrała ją na pierwszą reprezentantkę Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji. Po wywalczeniu drugiego miejsca z piosenką "To nie ja!" artystka zyskała status wielkiej gwiazdy i sprzedawała w ogromnych nakładach debiutancki album "Dotyk". Jej trwająca do dziś kariera dynamicznie ewoluuje razem ze scenicznym wizerunkiem.

Jej krótka fryzura stała się hitem lat 90.

Po międzynarodowym sukcesie piosenkarka wróciła do kraju jako bohaterka i jeszcze w 1994 roku zdecydowała się na radykalne cięcie, porzucając dotychczasowe, bardziej naturalne włosy.

Pamiętam, jaki to był szok – po Eurowizji ścięłam włosy na krótko, zupełnie "na chłopaka" – wspominała po latach Górniak na antenie programu "halo tu polsat".

Wokalistka wielokrotnie wyjaśniała w wywiadach, że nowa fryzura symbolizowała jej życiową przemianę, a sam pomysł podsunęli styliści w Londynie. W tym wydaniu pokazała się między innymi w teledysku do tytułowego singla z debiutanckiej płyty "Dotyk". Krótkie cięcie "na chłopaka" przez kilka lat pozostawało jej znakiem rozpoznawczym i wywołało w kraju prawdziwą modę, bo zachwycone fanki masowo ścinały włosy na wzór swojej idolki. Do dłuższych włosów artystka wróciła dopiero w nowym milenium.

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Jak zmieniały się włosy Edyty Górniak? Od odważnie przystrzyżonych boków po loki rodem z lat 80.

W ciągu następnych trzech dekad Edyta Górniak wielokrotnie modyfikowała swój wizerunek, na zmianę zapuszczając pasma i skracając je, jak choćby w 2013 roku, gdy sięgały do ramion. Choć nie powtórzyła już krótkiego cięcia z lat 90., prezentowała się w lokach, z odważnym strzyżeniem boków czy w blond peruce jako Barbie.

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