Oryginalne i śmieszne kartki andrzejkowe dla znajomych

Wysłanie wirtualnej grafiki stanowi obecnie niezwykle popularną i bardzo wygodną formę celebrowania różnych wyjątkowych okazji. Możesz również zdecydować się na tradycyjne rozwiązanie poprzez wydrukowanie pliku i dorzucenie go do drobnego upominku. Właśnie dlatego śmieszne obrazki na Andrzejki sprawdzają się rewelacyjnie w każdej z tych ról. Taki drobny gest z pewnością poprawi humor Twoim bliskim w ten magiczny listopadowy wieczór.

Autorskie życzenia i śmieszne kartki dla Andrzeja na Andrzejki

Słowa mają ogromną moc poprawiania nastroju i dodawania otuchy w chłodne jesienne dni. Zredagowanie szczerej i wesołej wiadomości bywa jednak sporym wyzwaniem dla wielu osób. Poniżej znajdziesz unikalne propozycje tekstów idealnie uzupełniających humorystyczne kartki andrzejkowe. Wybierz spośród nich wariant najbardziej pasujący do charakteru Twojego znajomego solenizanta.

Życzę Ci dzisiaj wosku układającego się wyłącznie w kształty zapowiadające wielkie wygrane na loterii i codzienne dostawy pysznej kawy pod same drzwi.

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Posyłam Ci ogromne pokłady magicznej energii na ten wieczór, aby wszystkie Twoje najskrytsze marzenia zmaterializowały się szybciej niż mrugnięcie okiem.

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Dziękuję Ci za każdą dawkę uśmiechu w tym roku i życzę absolutnego braku powagi podczas dzisiejszych wróżb.

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Przesyłam Ci ciepłe myśli z nadzieją na wieczór pełen absurdalnych żartów i przepowiedni wróżących samą pomyślność.

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Życzę Ci butów, które w wyścigu do progu zawsze będą o krok przed innymi, gwarantując Ci mnóstwo powodów do nieskrępowanej radości.

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Posyłam Ci intencję niekończącego się pasma sukcesów oraz wróżb tak optymistycznych, że aż wprawiających w radosne osłupienie.

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Dziękuję Ci za Twoją fantastyczną obecność i życzę magicznego wieczoru pełnego spontanicznego śmiechu aż do bólu brzucha.

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Życzę Ci odnalezienia w dzisiejszych przepowiedniach wyłącznie doskonałych pretekstów do otwierania kolejnych butelek ulubionego szampana.

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Przesyłam Ci życzenie wspaniałej zabawy w gronie ludzi równie szalonych i pozytywnie zakręconych jak Ty.

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Posyłam Ci uściski z wiarą w to, że dzisiejszy wieczór przyniesie Ci same niesamowite zbiegi okoliczności prowadzące prosto do wielkiego szczęścia.

Wybierz darmowe i zabawne kartki na Andrzejki. Gotowe do pobrania w galerii niżej

Poniżej zamieściliśmy zbiór gotowych do pobrania grafik w różnorodnych i nowoczesnych stylach. Odkryjesz tam śmieszne kartki na Andrzejki utrzymane w minimalistycznej oraz mocno satyrycznej estetyce. Każdy zwolennik dobrego żartu bez trudu odszuka wariant idealnie pasujący do konkretnego odbiorcy. Pobieraj te humorystyczne projekty całkowicie swobodnie i udostępniaj je znajomym w popularnych komunikatorach.

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