Najlepsze życzenia na Andrzejki dla Andrzeja

Znalezienie idealnych słów bywa sporym wyzwaniem. Chcesz przecież uniknąć sztampowych formułek i przekazać coś naprawdę wyjątkowego. Właśnie dlatego warto sięgnąć po śmieszne życzenia dla Andrzeja na Andrzejki lub postawić na bardziej wzruszające formy. Twój przyjaciel czy partner zasługuje na wiadomość pełną autentycznej radości oraz dobrej energii.

Zobacz w galerii: Zabawne kartki na Andrzejki

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Zabawne i krótkie życzenia dla Andrzeja. Idealne do wiadomości SMS

Szybka wiadomość tekstowa nie musi być nudna ani pozbawiona polotu. Możesz łatwo stworzyć życzenia dla Andrzeja na sms pełne humoru i dystansu. Wystarczy ubrać w słowa codzienne sytuacje i dodać odrobinę uśmiechu. Poniższe propozycje świetnie sprawdzą się w roli krótkiej wiadomości wysłanej w drodze do pracy.

Drogi Andrzeju, życzę Ci wiecznie pełnej baterii w telefonie i portfela grubszego niż ulubiona książka. Niech każdy Twój poranek pachnie świeżą kawą o magicznym potencjale przedłużania weekendu.

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Andrzeju, pragnę Ci życzyć samych zielonych świateł na mieście i miejsc parkingowych czekających tylko na Ciebie. Bądź zawsze o krok przed budzikiem i nigdy nie trać swojego wspaniałego poczucia humoru.

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Kochany Andrzeju, życzę Ci ubrań potrafiących samodzielnie się prasować i lodówki magicznie napełniającej się ulubionymi przekąskami. Niech Twoja codzienność będzie lżejsza niż chmurka na letnim niebie.

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Jędrku, życzę Ci dzisiaj szefa na permanentnym urlopie i kalendarza pełnego samych przyjemnych spotkań. Niech każdy projekt realizuje się sam pod Twoim czujnym i zrelaksowanym okiem.

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Drogi solenizancie, życzę Ci metabolizmu nastolatka i formy olimpijczyka bez konieczności porannego wychodzenia na siłownię. Niech życie serwuje Ci same obfite desery bez ani jednej dodatkowej kalorii.

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Andrzeju, z okazji Twojego święta życzę Ci nielimitowanego pakietu cierpliwości do ludzi i internetu łapiącego zasięg absolutnie wszędzie. Bądź zawsze w tak wyśmienitym nastroju jak dzisiaj.

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Mój drogi, życzę Ci aby Twoje skarpetki zawsze wychodziły z pralki w idealnie dopasowanych parach. Niech rachunki opłacają się same i nigdy nie psują Twojego domowego budżetu.

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Kochany, życzę Ci sąsiadów robiących remonty wyłącznie bezszelestnie i kurierów dzwoniących tylko wtedy gdy akurat otwierasz drzwi. Ciesz się życiem pozbawionym jakichkolwiek drobnych irytacji.

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Andrzeju, pragnę Ci życzyć poranków bez grama pośpiechu i wieczorów bez ukrytego stresu. Niech Twoja ulubiona drużyna zawsze wygrywa na najważniejszych mistrzostwach.

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Andrzeju, z okazji imienin życzę Ci by każda dieta zaczynała się jutro a wspaniałe efekty były widoczne już dzisiaj. Smakuj życie pełnymi garściami i nigdy nie trać swojego naturalnego luzu.

Nieszablonowe życzenia andrzejkowe dla Andrzeja. Koleżeńskie i pełne dobrej energii

Relacje zawodowe i koleżeńskie wymagają wyważonych oraz ciepłych słów. Chcesz pokazać sympatię i docenić wspólną znajomość bez zbytniego spoufalania się. W takich sytuacjach rewelacyjnie sprawdzają się sformułowania budujące niezwykle pozytywną atmosferę. Takie oryginalne życzenia dla Andrzeja na pewno zostaną długo w pamięci każdego dobrego znajomego.

Drogi Andrzeju, dziękuję Ci za każdą inspirującą rozmowę i Twoje niesamowite wsparcie w codziennych wyzwaniach. Życzę Ci odwagi do realizacji najśmielszych projektów oraz czasu na celebrowanie małych sukcesów.

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Andrzeju, życzę Ci niesłabnącego zapału do pracy nad swoimi pasjami i mnóstwa satysfakcji z osiąganych na co dzień wyników. Niech każdy nowy dzień przynosi Ci spotkania z fascynującymi ludźmi dodającymi wiatru w żagle.

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Szanowny Andrzeju, pragnę Ci życzyć wewnętrznego spokoju i idealnej harmonii między życiem zawodowym a prywatnym czasem. Mam wielką nadzieję, że nadchodzące miesiące będą dla Ciebie pasmem wspaniałych możliwości.

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Drogi kolego, życzę Ci pomyślnych wiatrów i całkowicie otwartej drogi do spełniania najskrytszych życiowych marzeń. Dziękuję Ci z całego serca, że zawsze mogę liczyć na Twój zdrowy rozsądek i trafną radę.

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Andrzeju, życzę Ci otaczania się wyłącznie szczerymi ludźmi i budowania relacji dających ogromną siłę do działania. Bądź zawsze tak samo wspaniale autentyczny oraz głęboko pewny swoich wartości.

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Mój drogi Andrzeju, chcę Ci życzyć by każda podjęta przez Ciebie decyzja natychmiast przybliżała Cię do upragnionego celu. Ciesz się życiem w swoim własnym tempie i nigdy nie ulegaj presji otaczającego Cię środowiska.

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Andrzeju, życzę Ci morza cierpliwości do trudnych spraw i umiejętności bezstresowego odpuszczania tego na co nie masz wpływu. Niech Twój wrodzony optymizm pewnie prowadzi Cię przez najbardziej zawiłe ścieżki.

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Drogi Andrzeju, pragnę Ci przekazać życzenia niespożytej energii do eksplorowania świata i odkrywania zupełnie nowych pasji. Dziękuję Ci za fantastyczną współpracę i każdy wspólny dzień pełen ogromnej życzliwości.

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Andrzeju, życzę Ci nieograniczonej przestrzeni na odpoczynek i momentów pełnych głębokiego wyciszenia z dala od miejskiego zgiełku. Bądź dla siebie wyjątkowo dobry i z radością celebruj swoją codzienność.

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Szanowny Andrzeju, chcę Ci gorąco życzyć spektakularnych sukcesów mierzonych Twoją własną miarą prawdziwego szczęścia. Niech każda chwila utwierdza Cię w silnym przekonaniu o słuszności obranej przez Ciebie drogi.