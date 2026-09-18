18 września ukazał się trzeci solowy album Artura Rojka „Chciałbym urodzić się żeby latałem”.

Tytuł pochodzi od zdania, które przed laty wypowiedział młodszy syn artysty.

Na płycie pojawiają się między innymi Dawid Podsiadło i Kortez, a za produkcję odpowiada Olek Świerkot.

Artur Rojek wrócił z nową płytą po sześciu latach

„Chciałbym urodzić się żeby latałem” to pierwszy pełnowymiarowy album Artura Rojka od czasu wydanego w 2020 roku „Kundla”. Nowy materiał jest jednocześnie trzecią solową płytą wokalisty, który po odejściu z Myslovitz konsekwentnie buduje własny muzyczny świat.

Tym razem Rojek zagląda znacznie głębiej do prywatnego archiwum. Piosenki dotyczą dorastania, rodzicielstwa, relacji z najbliższymi, pamięci, wstydu oraz próby pogodzenia się z samym sobą. Artysta porównuje całe wydawnictwo do rodzinnego albumu ze zdjęciami. Konkretne wspomnienia są dla niego początkiem opowieści, w których mogą przejrzeć się również słuchacze.

Pierwszą zapowiedzią płyty był utwór „Gruby, mały”. Piosenka opowiada o kompleksach oraz słowach zasłyszanych w dzieciństwie, które potrafią zostać z człowiekiem na wiele lat. Premierze towarzyszyła kampania z plakatami przedstawiającymi obraźliwe określenia zapisane na skórze jak tatuaże.

W akcję zaangażowali się między innymi Dawid Podsiadło, Kortez, Daria Zawiałow, Sokół, Kaśka Sochacka oraz Urszula Dudziak. W ten sposób Rojek zwrócił uwagę na to, że jedno pozornie rzucone zdanie może wpływać na sposób, w jaki człowiek postrzega siebie nawet po wielu latach.

Tytuł płyty wymyślił syn Artura Rojka

Najbardziej osobista historia kryje się już w samym tytule. Zdanie „Chciałbym urodzić się żeby latałem” wypowiedział przed laty młodszy syn Rojka. Dziecięca konstrukcja językowa zapadła muzykowi w pamięć. Artysta najpierw ją zapisał, a później zdecydował się wytatuować na swoim ciele.

Rojek dostrzegł w tych kilku słowach znacznie więcej niż dziecięce marzenie o lataniu. Zdanie zaczęło dla niego symbolizować wolność, przekraczanie własnych ograniczeń oraz potrzebę wyrwania się ze schematów. Ostatecznie uznał, że właśnie ono najlepiej podsumowuje historie zgromadzone na nowym albumie.

To zdanie jest z pozoru nieporadne, wypowiedziane przez kilkuletnie dziecko – tłumaczył artysta, opowiadając o tytule wydawnictwa.

Rodzinna perspektywa pojawia się na płycie wielokrotnie. Rojek śpiewa o relacjach z dziećmi i żoną, ale przygląda się również samemu sobie na różnych etapach życia. Nie próbuje budować wyidealizowanego portretu rodziny. Bardziej interesują go pamięć, odziedziczone schematy oraz pytanie o to, które doświadczenia warto zachować, a od których należy się uwolnić.

Dawid Podsiadło i Kortez na płycie Rojka

Do pracy nad nowym materiałem Artur Rojek zaprosił artystów reprezentujących różne muzyczne światy. Najgłośniejszym duetem jest „Yeti”, nagrane wspólnie z Dawidem Podsiadłą. Utwór po raz pierwszy zabrzmiał na żywo podczas stadionowego koncertu Podsiadły w Chorzowie przed publicznością liczącą blisko sto tysięcy osób. Na albumie pojawia się także Kortez, którego można usłyszeć w utworze „Nauka tęsknoty”. Muzyk uczestniczył również w pracy nad tekstem „Gruby, mały”. W tworzenie tej piosenki zaangażowała się Daria ze Śląska, a za orkiestracje odpowiadał Zbigniew Preisner.

Producentem całego albumu został Olek Świerkot, znany między innymi ze współpracy z Dawidem Podsiadłą i Kaśką Sochacką. Z Rojkiem połączył kameralne, osobiste historie z rozbudowanym brzmieniem, które nie zamyka piosenek w jednej stylistyce.

Na płycie znalazły się również wydane wcześniej utwory „W objęciach” i „Mirafiori”. Drugi z nich jest opowieścią o lecie, wolności i próbie przerwania rodzinnych schematów. Singiel dotarł na czołowe miejsca list przebojów Radia ZET, Trójki i Radia 357.

Artur Rojek ogłosił nową trasę koncertową

Zainteresowanie powrotem Rojka nie skończyło się na odsłuchiwaniu singli. Jesienna trasa promująca album została całkowicie wyprzedana jeszcze przed pierwszym koncertem. W dniu premiery płyty artysta ogłosił więc sześć kolejnych występów. Trasa „Mirafiori Tour 2027” rozpocznie się 2 kwietnia w Częstochowie. Następnie Rojek wystąpi w Zabrzu, Gdyni, Lublinie, Szczecinie oraz Bielsku-Białej. Koncerty zaplanowano w filharmoniach, teatrach i dużych salach widowiskowych.

Terminy koncertów Artura Rojka w 2027 roku:

2 kwietnia – Filharmonia Częstochowska w Częstochowie,

18 kwietnia – Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu,

20 kwietnia – Teatr Muzyczny w Gdyni,

4 maja – Centrum Spotkania Kultur w Lublinie,

8 maja – Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie,

14 maja – Cavatina Hall w Bielsku-Białej.

Po sześciu latach bez nowej solowej płyty Rojek wraca więc nie tylko z kolekcją piosenek, lecz także z rozbudowanym koncertowym planem. „Chciałbym urodzić się żeby latałem” jest już dostępne w serwisach streamingowych oraz na nośnikach fizycznych.

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