Od teatru do wielkiego ekranu. Tak wyglądały początki kariery Anny Dymnej

Anna Dymna, a właściwie Anna Dziadyk, urodziła się 20 lipca 1951 roku w Legnicy. Choć jej rodzina nie miała tradycji artystycznych, ona od najmłodszych lat czuła powołanie do sceny. Już jako dziecko stawiała pierwsze kroki w krakowskim Kocim Teatrze Jana Niwińskiego, gdzie rozwijała swój talent aktorski. Naturalną koleją rzeczy były studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Co ciekawe, musiała powtarzać trzeci rok, ponieważ już wtedy aktywnie grała w filmach, co w tamtych czasach nie było dobrze widziane przez władze uczelni. Na deskach teatru zadebiutowała jeszcze przed ukończeniem studiów, w 1969 roku, rolą Isi w legendarnym "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego.

Jej kariera filmowa nabrała tempa na początku lat 70. Zagrała główne role w filmach "150 na godzinę" i "Pięć i pół bladego Józka". To właśnie na planie tej drugiej produkcji poznała artystę Wiesława Dymnego, który stał się jej pierwszym mężem i miał ogromny wpływ na jej życie. Wkrótce jej twarz zaczęła zdobić okładki najpopularniejszych magazynów, a ona sama stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych aktorek młodego pokolenia.

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Niezapomniane kreacje Anny Dymnej. Tymi rolami zapisała się w historii kina

Portfolio Anny Dymnej jest pełne ról, które na stałe weszły do kanonu polskiej kinematografii. Dla milionów widzów na zawsze pozostanie uroczą Anią Pawlakówną z kultowych komedii "Nie ma mocnych" i "Kochaj albo rzuć". Równie wielką popularność przyniosła jej rola wyniosłej arystokratki Melanii Barskiej w melodramacie "Trędowata". Jednak to kreacje w wielkich produkcjach historycznych ugruntowały jej pozycję jako wybitnej aktorki dramatycznej. Zachwyciła jako Barbara Radziwiłłówna w serialu "Królowa Bona" oraz jako Marysia Wilczurówna w ponadczasowym "Znachorze" Jerzego Hoffmanna.

Przez całą swoją karierę była wierna teatrowi, występując na deskach krakowskiego Starego Teatru, gdzie współpracowała z najwybitniejszymi reżyserami, takimi jak Andrzej Wajda czy Konrad Swinarski. W późniejszych latach udowodniła swoją wszechstronność, zdobywając uznanie za rolę dziennikarki walczącej z alkoholizmem w filmie "Tylko strach" oraz Orła za drugoplanową rolę kobiecą w komedii "Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy". W ostatnich latach widzowie mogli ją podziwiać w głośnych produkcjach, takich jak serial "Wielka woda" czy film "Johnny".

Uśmiech, który rozbraja i siła charakteru. Za to Polacy pokochali Annę Dymną

Anna Dymna od początku swojej kariery urzekała widzów nie tylko talentem, ale także niezwykłą urodą i charyzmą. Jej ciepły uśmiech, magnetyczne spojrzenie i naturalność sprawiły, że szybko stała się ulubienicą publiczności. Potrafiła być zarówno eteryczną, romantyczną bohaterką, jak i silną, zdeterminowaną kobietą. Widzowie pokochali ją za autentyczność, którą wnosiła do każdej roli. Jednak fenomen Anny Dymnej to coś więcej niż aktorstwo. To także jej niezwykła siła ducha, którą udowodniła, podnosząc się po licznych życiowych tragediach, w tym poważnych wypadkach samochodowych i śmierci pierwszego męża. Mimo przeciwności losu nigdy nie straciła pogody ducha i empatii, co od lat przekłada na swoją działalność społeczną.

Niesamowita metamorfoza Anny Dymnej. Zobacz, jak zmieniała się ikona

Przez ponad pięć dekad kariery Anna Dymna przeszła imponującą przemianę. W latach 70. była ikoną stylu i klasycznej urody. Jej wizerunek smukłej, długowłosej brunetki idealnie wpisywał się w role młodych, romantycznych dziewcząt i pięknych arystokratek. Jak sama przyznała, przełom w jej wizerunku nastąpił po narodzinach syna w 1985 roku, kiedy znacznie przybrała na wadze. Ta zmiana wpłynęła również na jej karierę. Reżyserzy zaczęli powierzać jej role kobiet dojrzałych, doświadczonych przez los i pełnych wewnętrznej siły. Anna Dymna z gracją przyjęła tę zmianę, udowadniając, że prawdziwy talent nie zależy od wyglądu. Dziś jest symbolem dojrzałej kobiecości. Jej charakterystyczny uśmiech i ciepło w oczach pozostały niezmienne, a każda zmarszczka opowiada historię bogatego życia i niezwykłej kariery.

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Miłość, macierzyństwo i trudne chwile. Prywatne życie Anny Dymnej

Życie prywatne Anny Dymnej było równie barwne i pełne emocji, co jej role filmowe. Jej pierwszym mężem był charyzmatyczny artysta, poeta i aktor Wiesław Dymny, którego poślubiła w 1972 roku. Ich miłość przerwała jego nagła śmierć w 1978 roku, co było dla aktorki ogromnym ciosem. W 1982 roku wyszła za mąż za Zbigniewa Szotę. Owocem tego związku jest jej jedyny syn, Michał, który przyszedł na świat w 1985 roku. Jej trzecim mężem został aktor i reżyser Krzysztof Orzechowski, z którym dzieli życie do dziś. Aktorka nie ukrywała, że los jej nie oszczędzał. Przeżyła kilka groźnych wypadków samochodowych, które na długie miesiące wyłączały ją z pracy i wymagały intensywnej rehabilitacji. Te trudne doświadczenia ukształtowały jej charakter i wrażliwość na ludzkie cierpienie.

Nie zwalnia tempa. Anna Dymna wciąż zachwyca na ekranie i pomaga innym

Dziś Anna Dymna z powodzeniem łączy pracę artystyczną z ogromnym zaangażowaniem w działalność charytatywną. W 2003 roku założyła fundację "Mimo Wszystko", która pomaga osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Jest inicjatorką wielu niezwykłych projektów, takich jak:

Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych "Albertiana"

Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty

Ośrodek terapeutyczny "Dolina Słońca" w Radwanowicach

Mimo ogromu pracy w fundacji, Anna Dymna wciąż jest aktywna zawodowo. Regularnie pojawia się na dużym i małym ekranie, a także na deskach teatralnych. Od lat prowadzi również Krakowski Salon Poezji i jest wykładowczynią w krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych, dzieląc się swoim doświadczeniem z młodym pokoleniem aktorów. W 2024 roku, w uznaniu jej zasług dla kultury i działalności społecznej, otrzymała tytuł honorowej obywatelki Krakowa.

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