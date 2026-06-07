Bogdan Olewicz z prestiżowym odznaczeniem w Opolu. Ministra kultury wręczyła mu medal

Triumf Bogdana Olewicza na festiwalu w Opolu

Tegoroczne wydarzenie dostarczyło ogromnych emocji, a muzyczne widowisko dedykowane wybitnemu artyście zapisało się w pamięci widzów jako najbardziej poruszający moment imprezy. Najsłynniejsze dzieła znakomitego twórcy ponownie wybrzmiały z estradowych desek, wywołując u publiczności entuzjastyczne, trwające wiele minut oklaski. Sam uhonorowany twórca był głęboko poruszony tak gorącym przyjęciem przez festiwalową widownię.

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To był wieczór marzeń. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację dzisiejszego koncertu. Dziękuję wam wszystkim, że spędziliście ten czarowny wieczór ze mną

- mówił ze sceny Bogdan Olewicz.

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Wyrazy głębokiego szacunku przekazali również bezpośredni twórcy opolskiego wydarzenia. Tomasz Sygut, stojący na czele Telewizji Polskiej jako dyrektor generalny, skierował do słynnego autora piosenek bardzo prywatne, pełne wdzięczności słowa.

Panie Bogdanie, drogi mistrzu, kochamy pana Pana teksty ukształtowały nie tylko historię polskiej muzyki, one ukształtowały życie kilku pokoleń. Były też drogą do wolności. Możemy się tylko nisko pokłonić i podziękować.

Marta Cienkowska wręczyła Bogdanowi Olewiczowi Medal Gloria Artis

Gdy opolski występ dobiegł końca, Marta Cienkowska oficjalnie udekorowała Bogdana Olewicza Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Jest to absolutnie wyjątkowe państwowe wyróżnienie, nadawane jednostkom wybitnie przyczyniającym się do rozwoju polskiej sztuki i kultury.

Dziękuję za te wszystkie teksty, które pan dla nas napisał. One pozostaną z nami na zawsze

Powyższe oświadczenie padło z ust samej ministry w kierunku zasłużonego tekściarza. Warto podkreślić, że słynny autor już po raz kolejny spotyka się z tak wielkim zaszczytem. Równo trzynaście lat wcześniej, w 2013 roku, twórca został uhonorowany Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Co ciekawe, w trakcie opolskiej gali identyczne państwowe odznaczenia powędrowały w ręce dwóch znanych polskich wokalistek: Renaty Przemyk i Krystyny Prońko.

Twórczość Bogdana Olewicza dla największych polskich gwiazd

Znakomity autor ponad czterystu przebojów i uznany producent, który w przeszłości zdobył dyplom w zakresie handlu zagranicznego na SGPiS, trwale zapisał się w historii krajowej fonografii. Jego wielki talent odegrał kluczową rolę w fenomenalnym sukcesie legendarnej grupy Perfect. To właśnie on, owocnie współpracując ze Zbigniewem Hołdysem oraz Grzegorzem Markowskim, decydował o tożsamości tej muzycznej formacji.

Z poetyckich umiejętności Olewicza chętnie korzystali również inni wielcy krajowi wykonawcy. Jego wspaniałe strofy śpiewały między innymi Anna Jantar, Urszula, Maryla Rodowicz oraz członkowie zespołu Lady Pank. Do grona absolutnie najbardziej rozpoznawalnych hitów, pod którymi podpisał się artysta, należą następujące utwory:

Perfect — „Autobiografia”

Perfect — „Nie płacz Ewka”

Perfect — „Chcemy być sobą”

Perfect — „Niewiele ci mogę dać”

Perfect — „Kołysanka dla nieznajomej”

Perfect — „Objazdowe nieme kino”

Urszula — „Malinowy król”

Urszula — „Rysa na szkle”

Krystyna Prońko — „Ale Aleja Róż”

Anna Jantar — „Spocząć”

Bogdan Olewicz z dziesiątkami prestiżowych laurów za dokonania muzyczne

Osiągnięcia artysty już wielokrotnie zauważały państwowe urzędy oraz organizacje zrzeszające środowiska artystyczne. Poza Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” z 2013 roku, należy wspomnieć o nagrodach za jego współpracę ze Związkiem Autorów i Kompozytorów Scenicznych. W 1998 roku wręczono mu Medal ZAiKS-u, a jedenaście lat później zyskał odznakę honorową i pamiątkowy medal upamiętniający 90-lecie tego stowarzyszenia. Dodatkowe wyróżnienia trafiały w ręce twórcy w 2017 i 2020 roku. W trakcie wielkiego jubileuszu organizacji w 2018 roku, Bogdan Olewicz zameldował się zresztą w elitarnym gronie zdobywców Nagrody 100-lecia ZAiKS-u.

Czerwcowe muzyczne obchody w wielkim opolskim amfiteatrze po raz kolejny dowiodły, że niezwykły poetycki kunszt muzyka pozostaje nieśmiertelny. Jego słynne utwory bez przerwy rozbrzmiewają w pamięci słuchaczy, stając się nieodzowną częścią edukacji kulturalnej kolejnych pokoleń, dorastających właśnie przy akompaniamencie tych wyjątkowych piosenek.

Agnieszka Woźniak Starak Festiwal Opole 2026