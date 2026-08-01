Grób Aliny Janowskiej na Powązkach. Widnieje na nim wyjątkowy napis!

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Kolejna rocznica Powstania Warszawskiego przypomina o bohaterach tamtych dni. Do ich grona należy Alina Janowska, znakomita aktorka ceniona za role teatralne, filmowe i serialowe. Nie każdy ma świadomość, że przed rozpoczęciem wielkiej kariery scenicznej, ryzykowała życie w walce o niepodległość kraju.

Obecnie jej miejsce spoczynku znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach, gdzie leży wielu wybitnych Polaków. Do jej grobu systematycznie przychodzą krewni, sympatycy jej twórczości i ludzie chcący uczcić pamięć wojennej bohaterki.

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Młodość Aliny Janowskiej w cieniu wojny

Alina Janowska od wczesnych lat doświadczała trudności. Kiedy wybuchła II wojna światowa, zaczęła działać w podziemiu. W okresie okupacji należała do Armii Krajowej, a w trakcie Powstania Warszawskiego była łączniczką znaną pod pseudonimem "Setka". Przekazywała informacje i realizowała bardzo ryzykowne misje, kładąc na szali własne życie.

Przed startem zrywu została zatrzymana przez Gestapo z powodu wsparcia udzielonego rodzinie żydowskiej. Umieszczono ją na Pawiaku, skąd przewieziono ją do niemieckiego obozu Stutthof. Udało jej się wyjść. Doczekała końca wojny i powróciła do kraju, gdzie rozpoczęła karierę, stając się jedną z najważniejszych aktorek swoich czasów.

W powojennej Polsce wykreowała wiele pamiętnych ról. Pomimo ogromnej sławy, niechętnie wracała w opowieściach do czasów wojny. Unikała kreowania się na bohaterkę, twierdząc, że jej ówczesne działania dyktowało jej po prostu sumienie.

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Pożegnanie Aliny Janowskiej

Alina Janowska zmarła 13 listopada 2017 roku, mając 94 lata. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła rodzina, znajomi, ludzie kultury i mnóstwo mieszkańców Warszawy. Pogrzeb miał asystę wojskową, co stanowiło hołd dla jej osiągnięć artystycznych oraz wojennej odwagi. Dzisiaj mogiła aktorki na Powązkach jest miejscem wyjątkowym. Upamiętnia wspaniałą postać polskiej kultury, ale również młodą dziewczynę, która w trudnych czasach wykazała się ogromnym heroizmem. Na jej grobie umieszczono napis: aktorka, a poniżej: łączniczka Powstania Warszawskiego.

Nagrobek artystki ma formę minimalistyczną, jest utrzymany w nienagannym stanie i odróżnia się od sąsiednich pomników. Odwiedzających wita fotografia przedstawiająca uśmiechniętą, młodą i radosną twarz Aliny Janowskiej.

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Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą