Agnieszka Fitkau-Perepeczko odwiedziła grób męża i pokazała zdjęcia. Fotomontaż? Musiała skomentować

Agnieszka Fitkau-Perepeczko odwiedziła grób Marka Perepeczki przed Świętem Zmarłych

Wkrótce minie dokładnie 21 lat od momentu, kiedy zmarł Marek Perepeczko. Ten niezwykle lubiany artysta zyskał ogromną sympatię publiczności dzięki kreacji w kultowym serialu "Janosik", a w późniejszych latach również za sprawą występów w produkcji "13 posterunek". W przeddzień Święta Zmarłych, 31 października, mogiłę swojego zmarłego małżonka odwiedziła Agnieszka Fitkau-Perepeczko, która opublikowała w internecie krótki wpis.

Wizyta u Marka w Częstochowie... i właśnie na chwilęwyszło słońce.

Wpis uzupełniła fotografią zrobioną bezpośrednio przy wyjątkowym nagrobku artysty. Aktorka zapozowała z okazałym bukietem czerwonych róż, czule przytulając twarz do kamiennej płyty. Zmarły gwiazdor jest pochowany na częstochowskim cmentarzu św. Rocha, gdzie jego imponujący i godny serialowego "Janosika" pomnik wyróżnia się już ze znacznej odległości.

Gdzie leży Marek Perepeczko? Niezwykły pomnik aktora w Częstochowie

Początkowo miejscem spoczynku Marka Perepeczki był rodzinny grobowiec zlokalizowany na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim, ale obecnie jego mogiła znajduje się w zupełnie innym mieście. W październiku ubiegłego roku prochy aktora przeniesiono do Częstochowy, z którą za życia łączyła go bardzo silna więź. Właśnie w tym miejscu artysta na co dzień mieszkał, pełnił funkcję dyrektora teatru i tam też ostatecznie zmarł.

Marek będzie się cieszył... z pięknego grobu i ciepła ludzi, którzy będą go odwiedzać w ukochanym mieście... Będzie się cieszył i ze swoich Przyjaciół... których pragnieniem było... żeby był blisko... a którzy o to prosili mnie ostatnie dwadzieścia lat... Proszę. Uszanujcie moją decyzję... Hejterstwo... głupota... bezradność ludzka nie robi i nigdy nie robiła na mnie wrażenia... - pisała o sprawie wdowa po Perepeczce.

Przez pierwsze miesiące w nowym miejscu pochówku artysty brakowało nagrobka, jednak sytuacja ta uległa zmianie w maju bieżącego roku. Wdowa po aktorze wyraziła wdzięczność Jerzemu Kędziorze za zaprojektowanie wspaniałego pomnika, a z realizacji tego niezwykłego dzieła dumny jest również wykonujący je zakład kamieniarski.

Tak wygląda, gdy rzemiosło spotyka legendę. Mieliśmy zaszczyt wykonać pomnik Marka Perepeczki - dyrektora Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie, legendarnego Janosika. Rzeźba powstała według projektu prof. Jerzego Kędziory - wybitnego artysty, którego wizja wyznacza najwyższe standardy. Realizacja projektu na takim poziomie to dla nas potwierdzenie tego, czemu poświęcamy swoją pracę każdego dnia.

Internauci komentują zdjęcia Agnieszki Fitkau-Perepeczko przy grobie męża

Monument od samego początku wywołuje wśród obserwatorów ogromne poruszenie. Najnowsza publikacja Agnieszki Fitkau-Perepeczko sprawiła, że w mediach społecznościowych po raz kolejny rozgorzała gorąca dyskusja. Obok słów zachwytu pojawiły się też głosy krytykujące gwiazdę. Wdowa zareagowała na te ataki w osobnej wiadomości i ujawniła, że niektórzy zarzucili jej nawet użycie sztucznej inteligencji oraz fotomontaż. W odpowiedzi na te oskarżenia aktorka udostępniła następną porcję kadrów, które krótko podsumowała.

Bez komentarza, bo słów brak.

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