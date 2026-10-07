55 koncertów w 25 dni. Kalendarz Skolima wygląda jak plan kilku artystów naraz

Konrad Skolimowski od kilku lat należy do najbardziej zapracowanych wykonawców polskiej muzyki tanecznej. Jego koncertowy kalendarz już wcześniej budził zdumienie, szczególnie latem, kiedy jednego dnia potrafił pojawiać się w kilku miejscowościach. Październikowa trasa ma jednak przebić wszystko, co robił do tej pory. Skolim zaplanował 55 koncertów rozłożonych na 25 dni. Oznacza to, że średnio będzie występował częściej niż dwa razy dziennie. Trasa rozpoczęła się 1 października w Szczecinie, a zakończy 31 października trzema występami – w Pszowie, Bydgoszczy i Izbicy Kujawskiej.

Skolim zagra 55 koncertów w 25 dni

W całym październiku artysta zaplanował tylko sześć dni bez koncertów. Wolne w jego kalendarzu pozostały 5, 6, 12, 13, 19 i 26 października. W pozostałe dni Skolim będzie przemieszczał się między klubami, halami, imprezami firmowymi i dużymi wydarzeniami. Najbardziej intensywne są 2, 3 i 30 października. Każdego z tych dni wokalista ma zagrać cztery koncerty.

2 października jego plan obejmował prywatną imprezę w Bielsku-Białej, wydarzenie firmowe w Mielcu oraz występy w klubach w Przytkowicach i Katowicach. Następnego dnia czekały na niego Radomsko, Bełchatów, Wachów i Discoplex A4.

30 października artysta ma natomiast pojawić się w Inowrocławiu, Hali Orbita we Wrocławiu, Krakowie i Radomiu. Sam przejazd pomiędzy kolejnymi scenami będzie więc poważnym wyzwaniem logistycznym.

Urodziny spędzi wśród fanów

Skolim urodził się 9 października 1996 roku. Z okazji 30. urodzin postanowił urządzić nie jedno przyjęcie, lecz całą trasę koncertową. Główna impreza urodzinowa została zaplanowana dzień przed jubileuszem, 8 października w Siemiatyczach. W amfiteatrze przy ulicy Grodzieńskiej powstanie Miasteczko Urodzinowe. W programie znalazły się między innymi wspólne grillowanie, atrakcje dla dzieci i koncerty.

Na scenie mają pojawić się także zaproszeni goście – Zenek Martyniuk, Cleo i Raider. Dzień później, już w dniu urodzin Skolima, wokalista wystąpi w Wołczynie oraz Krzyżanowicach. Pierwsze koncertowe „Sto lat” usłyszał jeszcze wcześniej. 4 października specjalny urodzinowy występ odbył się w Śmiglu.

Cztery koncerty jednego dnia wymagają precyzyjnego planu

Tak rozbudowana trasa pokazuje nie tylko popularność wykonawcy, ale też skalę przedsięwzięcia organizacyjnego. Każdy koncert oznacza dojazd, przygotowanie techniczne, próbę, występ i szybki wyjazd do kolejnej miejscowości. Kiedy jednego dnia w kalendarzu pojawiają się trzy albo cztery sceny, nie ma miejsca na duże opóźnienia. Artysta i jego ekipa muszą poruszać się według dokładnie ułożonego harmonogramu. W przypadku większych odległości pomiędzy miastami Skolim korzystał już także z transportu lotniczego.

Najwięcej październikowych występów zaplanowano we Wrocławiu. Artysta ma pojawić się tam czterokrotnie. Kilka razy odwiedzi również Gdańsk i Kraków. 10 października Skolim wystąpi podczas wydarzenia na PGE Narodowym w Warszawie, a później tego samego dnia przeniesie się na kolejną scenę w Białej.

Od serialowego aktora do Króla Latino

Zanim Konrad Skolimowski stał się jedną z największych gwiazd polskiej muzyki tanecznej, widzowie znali go przede wszystkim jako aktora. Grał między innymi w serialach „Barwy szczęścia”, „Na Wspólnej”, „Dziewczyny ze Lwowa” i „O mnie się nie martw”. Muzyczny przełom przyniosła mu piosenka „Wyglądasz idealnie”. Utwór zdobył ogromną popularność w internecie i otworzył przed Skolimem drogę do największych imprez plenerowych oraz telewizyjnych koncertów.

W jego repertuarze znalazły się później między innymi „Temperatura”, „Nie dzwoń do mnie mała”, „Daj mi jedno słowo” i „Bebecita”. Wizerunek Króla Latino pozwolił mu wyróżnić się na tle sceny disco polo, a regularnie publikowane utwory podtrzymywały zainteresowanie publiczności.

Skolim gra w dużych miastach i niewielkich miejscowościach

Jednym z powodów koncertowego sukcesu Skolima jest różnorodność miejsc, w których występuje. Jego harmonogram nie ogranicza się do wielkich hal i festiwali. Wokalista pojawia się również w klubach, miejskich amfiteatrach i mniejszych miejscowościach, do których największe gwiazdy docierają znacznie rzadziej. Październikowa trasa obejmuje między innymi Szczecin, Nidzicę, Siemiatycze, Nową Sól, Toruń, Gubin, Legnicę, Oławę, Żywiec, Poznań, Gdynię, Rogoźno, Dzierżoniów i Rawę Mazowiecką.

Ostatniego dnia miesiąca Skolim zakończy trasę trzema występami. Jeżeli harmonogram nie ulegnie zmianie, będzie miał za sobą najbardziej intensywny koncertowy miesiąc w swojej dotychczasowej karierze.

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