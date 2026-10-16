48 lat temu Karol Wojtyła został papieżem. Telewizja Polska zaplanowała koncert ku pamięci Jana Pawła II

Wybór Karola Wojtyły na papieża. Mija 48 lat od historycznego konklawe z udziałem Jana Pawła II

Dokładnie czterdzieści osiem lat temu świat usłyszał o przełomowej decyzji kardynałów, którzy powierzyli najwyższy urząd w Kościele katolickim Karolowi Wojtyle. Szesnastego października 1978 roku hierarcha z Krakowa przybrał imię Jan Paweł II. Ten historyczny moment przerwał wielowiekową tradycję wybierania wyłącznie włoskich duchownych, ponieważ od 455 lat żaden cudzoziemiec nie zasiadał na tronie Piotrowym.

Uroczyste rozpoczęcie tego wyjątkowego pontyfikatu zaplanowano na 22 października 1978 roku. Ojciec święty błyskawicznie wyrósł na jedną z najbardziej wpływowych osobistości dwudziestego stulecia, a jego duszpasterskie podróże do komunistycznej Polski dawały obywatelom nadzieję i w dużej mierze przyczyniły się do ostatecznego obalenia systemu totalitarnego w naszej części Europy.

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Koncert Totus Tuus w TVP. Stacja przypomni dziedzictwo Jana Pawła II w wyjątkowym wydarzeniu

Obchody kolejnej rocznicy objęcia urzędu przez papieża Polaka stanowią doskonały moment na ponowne przemyślenie jego życiowej misji oraz fundamentalnych idei, jakie promował na całym świecie. Pierwszy program telewizji publicznej przygotował na ten dzień emisję unikalnego widowiska z muzyką sakralną pod tytułem „Totus Tuus”, które w całości czerpie z bogactwa duchowego dorobku pozostawionego przez świętego Jana Pawła II.

Nazwa tego artystycznego przedsięwzięcia bezpośrednio odnosi się do słynnej łacińskiej sentencji, tłumaczonej w języku polskim jako „Cały Twój”. Właśnie te słowa wybitny Polak uczynił swoim głównym zawołaniem biskupim, oddając tym samym swoje życie oraz posługę pod bezwarunkową opiekę Matki Bożej.

Telewizyjna transmisja wspomnianego widowiska muzycznego rozpocznie się 16 października dokładnie o godzinie 16.00 na głównej antenie TVP1. To specjalne pasmo przygotowano z myślą o osobach pragnących uroczyście wspominać dzień historycznego konklawe oraz oddać hołd wybitnemu Polakowi, którego działania wywarły ogromny wpływ nie tylko na losy naszej ojczyzny, ale również na historię całego globu.

Dziś mija 48. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Już o 16:00 zapraszamy do TVP1 na koncert "Totus Tuus" z muzyką sakralną inspirowaną duchowym dziedzictwem św. Jana Pawła II - przekazano na Instagramie Telewizji Polskiej.

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