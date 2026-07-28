Rockowa Wyspa Lidla na Pol’and’Rock Festival 2026! Co przygotowała sieć?

Rockowa Wyspa Lidla melduje gotowość znacznie wcześniej niż ruszą koncerty Najpiękniejszego Festiwalu Świata, które zaplanowano na czwartek, 30 lipca. Drzwi festiwalowego sklepu otworzą się już we wtorek, 28 lipca o godzinie 12:00, co stanowi ogromne udogodnienie dla wszystkich uczestników, którzy przybywają na pole namiotowe z wyprzedzeniem, by zająć najlepsze miejsca i w pełni poczuć festiwalową atmosferę. Obiekt będzie funkcjonował w trybie całodobowym, przez 24 godziny na dobę, aż do niedzieli, 2 sierpnia do godziny 12:00. Oznacza to imponujące 120 godzin nieprzerwanej pracy, zapewniając dostęp do niezbędnych produktów o każdej porze dnia i nocy. Lokalizacja Rockowej Wyspy Lidla pozostaje doskonale znana i dogodna dla stałych bywalców festiwalu – sklep stanie tuż obok pola namiotowego, w bliskim sąsiedztwie Małej Sceny oraz Akademii Sztuk Przepięknych. Dzięki temu będzie łatwo dostrzegalny i dostępny dla każdego. Poza szerokim asortymentem, na wszystkich zmęczonych festiwalowym zgiełkiem czekać będzie również strefa chill-outu z wygodnymi leżakami, idealna do zregenerowania sił, odpoczynku oraz naładowania telefonów pomiędzy kolejnymi koncertami.

Bogata oferta i korzyści z aplikacją Lidl Plus

Uczestnicy Pol'and'Rock Festival będą mieli okazję zaopatrzyć się w wyjątkowo szeroką ofertę produktów spożywczych, dopasowaną do festiwalowych potrzeb. Dodatkowe zniżki i promocje zapewni aplikacja Lidl Plus, która stanie się niezastąpionym narzędziem dla oszczędnych festiwalowiczów. Po zalogowaniu i wybraniu punktu "sklep Pol’and’Rock Festival" użytkownicy zyskają dostęp do unikalnych kuponów, które obniżą ceny wielu produktów. Na dobre rozpoczęcie dnia idealnie sprawdzi się dedykowany odpiek na miejscu, oferujący chrupiące pieczywo, w tym kultowe bułki kajzerki w wielopakach, hot-dogi, bagietki z masłem czosnkowym czy pizzerinki, cebularze i zapiekanki, idealne jako szybka przekąska. Na lidlowych półkach nie zabraknie też świeżych owoców i warzyw prosto z Ryneczku Lidla, w tym bananów do kupienia 57% taniej z aplikacją Lidl Plus za 2,99 zł/1 kg, czy też pomidorków truskawkowych z aktywnym kuponem, dzięki któremu przy zakupie dwóch cena za opakowanie wyniesie 5,99 zł/500 g.

Na orzeźwienie między koncertami doskonałą propozycją będzie wybór chłodzonych soków Solevita, dostępnych 40% taniej z aplikacją Lidl Plus: Sok 100% jabłkowy tłoczony lub Sok 100% pomarańczowy tłoczony. W festiwalowej ofercie znajdą się także Smoothie owocowe 100% tłoczone Solevita, w różnych rodzajach z aktywnym kuponem 2 + 1 gratis, oraz lody Ballino, rożek, w różnych rodzajach, w promocji 1 + 1 gratis z aplikacją Lidl Plus. W strefie lodówek na uczestników czekać będą wybrane lunchboxy Chef Select z aktywnym kuponem do kupienia 50% taniej, które z pewnością będą świetną propozycją na sycący obiad w biwakowych warunkach. Dodatkowo, po ubiegłorocznym sukcesie, przy sklepie ponownie pojawią się specjalne butelkomaty. Wrzucając do nich puste plastikowe butelki PET do 3 litrów oraz metalowe puszki do 1 litra, festiwalowicze otrzymają bony na zakupy w festiwalowym Lidlu, a wszystkie zebrane w ten sposób opakowania zostaną przekazane bezpośrednio do recyklingu, wspierając ekologiczne podejście do festiwalu.

Niezbędnik festiwalowicza: sprzęt kempingowy i akcesoria

Rockowa Wyspa Lidla to nie tylko jedzenie i napoje, ale także prawdziwy raj dla festiwalowiczów, którzy potrzebują uzupełnić swój biwakowy ekwipunek. Na lidlowych półkach pojawi się kilkadziesiąt pozycji z kategorii akcesoriów kempingowych, dzięki czemu uczestnicy mogą kupić niezbędny sprzęt bezpośrednio na polu, zapominając o problemie przeładowanego bagażu. W ofercie znajdą się między innymi: namiot dwuosobowy kempingowy Crivit o wymiarach 260 x 130 x 106 cm w cenie 99 zł/zestaw, wykonany z wodoodpornej tkaniny z ochroną UV, moskitierą oraz wentylacją, zapewniający komfortowy sen.

Do nabycia będzie również śpiwór kołdra lub mumia Crivit w czterech wzorach do wyboru w cenie 44,99 zł/szt. oraz samopompująca mata do spania Crivit, dostępna za 64,99 zł za sztukę, którą idealnie uzupełni poduszka kempingowa Crivit za jedyne 7,99 zł/szt. Na festiwalowym polu niezbędny będzie także koc piknikowy Livarno, o wymiarach 200 x 200 cm w cenie 34,99 zł, oraz składane krzesło kempingowe Crivit - 29,99 zł/szt., idealne do relaksu przed namiotem. Wśród praktycznych akcesoriów festiwalowicze znajdą ponadto powerbank Tronic 10000 mAh (w ofercie za 37,99 zł/szt.) z możliwością ładowania trzech urządzeń jednocześnie, co jest nieocenione w warunkach polowych, a także niezastąpiony zestaw sztućców lub naczyń plastikowych Silvercrest za 4,29 zł/zestaw. W festiwalowym sklepie realizowane będą wszystkie standardowe formy płatności – za zakupy można zapłacić zarówno gotówką, jak i bezgotówkowo, kartą lub telefonem.

Za całą konstrukcją oraz funkcjonowaniem Rockowej Wyspy Lidla stoi zgrany zespół pracowników Lidl Polska, którzy zjeżdżają się z całego kraju, wnosząc na pole mnóstwo pozytywnej energii i serca, a ich praca to również podziękowanie dla tysięcy wolontariuszy WOŚP. Szykujcie się na festiwalowe szaleństwo i odwiedźcie Rockową Wyspę Lidla już od wtorku, 28 lipca!