Rockowa Wyspa Lidla na Pol’and’Rock Festival 2026! Co przygotowała sieć?

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Rockowa Wyspa Lidla melduje gotowość znacznie wcześniej niż ruszą koncerty Najpiękniejszego Festiwalu Świata, które zaplanowano na czwartek, 30 lipca. Drzwi festiwalowego sklepu otworzą się już we wtorek, 28 lipca o godzinie 12:00, co stanowi ogromne udogodnienie dla wszystkich uczestników, którzy przybywają na pole namiotowe z wyprzedzeniem, by zająć najlepsze miejsca i w pełni poczuć festiwalową atmosferę. Obiekt będzie funkcjonował w trybie całodobowym, przez 24 godziny na dobę, aż do niedzieli, 2 sierpnia do godziny 12:00. Oznacza to imponujące 120 godzin nieprzerwanej pracy, zapewniając dostęp do niezbędnych produktów o każdej porze dnia i nocy. Lokalizacja Rockowej Wyspy Lidla pozostaje doskonale znana i dogodna dla stałych bywalców festiwalu – sklep stanie tuż obok pola namiotowego, w bliskim sąsiedztwie Małej Sceny oraz Akademii Sztuk Przepięknych. Dzięki temu będzie łatwo dostrzegalny i dostępny dla każdego. Poza szerokim asortymentem, na wszystkich zmęczonych festiwalowym zgiełkiem czekać będzie również strefa chill-outu z wygodnymi leżakami, idealna do zregenerowania sił, odpoczynku oraz naładowania telefonów pomiędzy kolejnymi koncertami.
Bogata oferta i korzyści z aplikacją Lidl Plus
Uczestnicy Pol'and'Rock Festival będą mieli okazję zaopatrzyć się w wyjątkowo szeroką ofertę produktów spożywczych, dopasowaną do festiwalowych potrzeb. Dodatkowe zniżki i promocje zapewni aplikacja Lidl Plus, która stanie się niezastąpionym narzędziem dla oszczędnych festiwalowiczów. Po zalogowaniu i wybraniu punktu "sklep Pol’and’Rock Festival" użytkownicy zyskają dostęp do unikalnych kuponów, które obniżą ceny wielu produktów. Na dobre rozpoczęcie dnia idealnie sprawdzi się dedykowany odpiek na miejscu, oferujący chrupiące pieczywo, w tym kultowe bułki kajzerki w wielopakach, hot-dogi, bagietki z masłem czosnkowym czy pizzerinki, cebularze i zapiekanki, idealne jako szybka przekąska. Na lidlowych półkach nie zabraknie też świeżych owoców i warzyw prosto z Ryneczku Lidla, w tym bananów do kupienia 57% taniej z aplikacją Lidl Plus za 2,99 zł/1 kg, czy też pomidorków truskawkowych z aktywnym kuponem, dzięki któremu przy zakupie dwóch cena za opakowanie wyniesie 5,99 zł/500 g.
Na orzeźwienie między koncertami doskonałą propozycją będzie wybór chłodzonych soków Solevita, dostępnych 40% taniej z aplikacją Lidl Plus: Sok 100% jabłkowy tłoczony lub Sok 100% pomarańczowy tłoczony. W festiwalowej ofercie znajdą się także Smoothie owocowe 100% tłoczone Solevita, w różnych rodzajach z aktywnym kuponem 2 + 1 gratis, oraz lody Ballino, rożek, w różnych rodzajach, w promocji 1 + 1 gratis z aplikacją Lidl Plus. W strefie lodówek na uczestników czekać będą wybrane lunchboxy Chef Select z aktywnym kuponem do kupienia 50% taniej, które z pewnością będą świetną propozycją na sycący obiad w biwakowych warunkach. Dodatkowo, po ubiegłorocznym sukcesie, przy sklepie ponownie pojawią się specjalne butelkomaty. Wrzucając do nich puste plastikowe butelki PET do 3 litrów oraz metalowe puszki do 1 litra, festiwalowicze otrzymają bony na zakupy w festiwalowym Lidlu, a wszystkie zebrane w ten sposób opakowania zostaną przekazane bezpośrednio do recyklingu, wspierając ekologiczne podejście do festiwalu.
Niezbędnik festiwalowicza: sprzęt kempingowy i akcesoria
Rockowa Wyspa Lidla to nie tylko jedzenie i napoje, ale także prawdziwy raj dla festiwalowiczów, którzy potrzebują uzupełnić swój biwakowy ekwipunek. Na lidlowych półkach pojawi się kilkadziesiąt pozycji z kategorii akcesoriów kempingowych, dzięki czemu uczestnicy mogą kupić niezbędny sprzęt bezpośrednio na polu, zapominając o problemie przeładowanego bagażu. W ofercie znajdą się między innymi: namiot dwuosobowy kempingowy Crivit o wymiarach 260 x 130 x 106 cm w cenie 99 zł/zestaw, wykonany z wodoodpornej tkaniny z ochroną UV, moskitierą oraz wentylacją, zapewniający komfortowy sen.
Do nabycia będzie również śpiwór kołdra lub mumia Crivit w czterech wzorach do wyboru w cenie 44,99 zł/szt. oraz samopompująca mata do spania Crivit, dostępna za 64,99 zł za sztukę, którą idealnie uzupełni poduszka kempingowa Crivit za jedyne 7,99 zł/szt. Na festiwalowym polu niezbędny będzie także koc piknikowy Livarno, o wymiarach 200 x 200 cm w cenie 34,99 zł, oraz składane krzesło kempingowe Crivit - 29,99 zł/szt., idealne do relaksu przed namiotem. Wśród praktycznych akcesoriów festiwalowicze znajdą ponadto powerbank Tronic 10000 mAh (w ofercie za 37,99 zł/szt.) z możliwością ładowania trzech urządzeń jednocześnie, co jest nieocenione w warunkach polowych, a także niezastąpiony zestaw sztućców lub naczyń plastikowych Silvercrest za 4,29 zł/zestaw. W festiwalowym sklepie realizowane będą wszystkie standardowe formy płatności – za zakupy można zapłacić zarówno gotówką, jak i bezgotówkowo, kartą lub telefonem.
Za całą konstrukcją oraz funkcjonowaniem Rockowej Wyspy Lidla stoi zgrany zespół pracowników Lidl Polska, którzy zjeżdżają się z całego kraju, wnosząc na pole mnóstwo pozytywnej energii i serca, a ich praca to również podziękowanie dla tysięcy wolontariuszy WOŚP. Szykujcie się na festiwalowe szaleństwo i odwiedźcie Rockową Wyspę Lidla już od wtorku, 28 lipca!