Zmiany w kursach MZK na linii "60 plus"

Do tej pory linia miała charakter przyspieszony, dlatego autobus nie zatrzymywał się na każdym przystanku. Od 17 sierpnia 2026 r. autobus będzie zatrzymywał się na każdym mijanym przystanku. Dla wielu seniorów to połączenie oznacza większą samodzielność i łatwiejszy dostęp do centrum miasta.

Trasa w kierunku DWORCA PKP wiedzie po wyjeździe z ulicy Magnetytowej autobus zatrzyma się kolejno następującą trasą

Rondo Kamińskiego, ul. Bema, klasztor i cmentarz na ul. Kolskiej, Wał Tarejwy, Trasa Warszawska, Al. 1 Maja przy Starostwie Powiatowym do centrum przesiadkowego przy dworcu PKP.

Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie MZK i w aplikacji ON-Time.

Przypomnijmy linia 60 PLUS została uruchomiona 1 czerwca tego roku. Powstała we współpracy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie z seniorami zgodnie z ich potrzebom komunikacyjnym. Obsługiwana jest elektrycznym minibusem.