Remont w ciągu Trasy Warszawskiej cały czas trwa

Mimo, że ich nie widać, to cały czas, prowadzone są prace przy remoncie w ciągu Trasy Warszawskiej. Można powiedzieć, że inwestycja przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

Chciałbym uspokoić mieszkańców, że z tą inwestycją jest wszystko w porządku. No rzeczywiście jest tak, że żeby zacząć przebudowywać most to trzeba zacząć od spodu.

Wyjaśnił Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina.

Siłą rzeczy, na ten moment na moście nie są przeprowadzane żadne działania. Wykonawca czeka na dostarczenie konstrukcji, które, będą podporą całości. Te mają być jeszcze w tym roku.

Pilnujemy tej inwestycji, mamy zatrudnionych inspektorów nadzoru. Co tydzień odbywają się rady budowy. Jest to trudna inwestycja, duża. Trudno mi teraz powiedzieć czy jakieś opóźnienie się pojawi. Na ten moment mamy podpisaną umowę, że do kwietnia 2027 most, będzie gotowy.

Uspokajamy również, że uskok, który powstał na początku i przy zjeździe z mostu nie jest niebezpiecznym. W ciągu najbliższego miesiąca ma zostać usunięty.