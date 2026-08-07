Leśnicy apelują o rozwagę przy wizytach w lesie

Zagrożenie pojawienia się pożaru wzrasta teraz maksymalnie. A najczęstszą przyczyną wybuchu ognia w lesie jest działanie człowieka, dlatego warto przestrzegać kilka ważnych zasad.

Pamiętajmy o tym, że nie używamy ognia w lesie. Nie wyrzucamy śmieci w lesie.

Powiedział Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa Konin. Zaledwie drobna iskra wystarczy, aby wywołać katastrofalne skutki. Drzewa dotknięte pożarem odnawiają się dziesiątki lat, a mieszkańcy lasu giną bezpowrotnie.

Apeluje jeszcze raz o ostrożność w lesie, o myślenie. Pamiętajmy o tym, że nasze działanie, może ponosić za sobą konsekwencję. Jeżeli my wywołamy pożar albo przyczynimy się do wywołania pożaru, możemy zostać obciążeni kosztami akcji ratunkowej.

Gdy w trakcie spaceru zauważysz pożar w lesie, musisz działać szybko i stanowczo. Jeśli widzisz pożar, zaalarmuj służby pożarowe – telefon 112.