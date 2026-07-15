Wieża widokowa na Złotej Górze doczeka się remontu

14 lipca zwołano nadzwyczajną sesję Rady Gminy Krzymów, podczas której decyzją radnych wprowadzono do budżetu gminy 118 600 złotych. Te pieniądze zostały wcześniej przekazane gminie dzięki decyzji radnych wojewódzkich, aby wesprzeć remont wieży widokowej na Złotej Górze.Łącznie z tą dotacją budżet, który został przeznaczony na modernizację wieży wynosi 274 600 złotych, ponieważ gmina już wcześniej zabezpieczyła część pieniędzy na ten cel.Gminę gonią terminy stąd decyzja o zwołaniu nadzwyczajnej sesji. Urząd Marszałkowski oczekuje szybkiego wyłonienia wykonawcy remontu, dlatego dotacja musiała zostać formalnie wprowadzona do budżetu gminy. Wykonawca modernizacji wieży ma zostać wybrany do 14 sierpnia.Przypomnijmy wieża widokowa na Złotej Górze jest zamknięta dla zwiedzających od marca 2025 roku. Przeprowadzona wówczas ekspertyza wykazała, że w drewnianych elementach konstrukcji pojawiają się grzyby i szkodniki.