Konkurs na najlepsze kadry z Wieżą Ciśnień w roli głównej

Konkurs fotograficzny #WieżaWObiektywie organizowany przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ma zainspirować mieszkańców do kreatywnego spojrzenia na jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w mieście.

Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich – zarówno pasjonatów fotografii, jak i osoby, które po prostu lubią robić zdjęcia telefonem. Liczy się przede wszystkim pomysł, kreatywność i własna perspektywa.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wykonać zdjęcie Wieży Ciśnień i opublikować je w komentarzu pod konkursowym postem na facebookowym profilu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (@Epicentrum Kultury).

Zgłosić można tylko jedną fotografię. Warunkiem udziału jest również zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz dołączenie do komentarza zdania o jego akceptacji.

Na autorów najlepszych zdjęć czekają atrakcyjne nagrody. Laureat lub laureatka pierwszego miejsca otrzyma podwójny bilet na koncert Darii ze Śląska. Organizator przewidział także trzy wyróżnienia. Do wygrania podwójny bilet do kina lub na koncert duetu Modal Dynamics w Wieży Ciśnień podczas Nocy Kultury. Do każdej nagrody dołączona zostanie pamiątkowa filiżanka CKiS.

Konkurs potrwa do 31 lipca. Najciekawsze fotografie zostaną zaprezentowane w mediach społecznościowych Centrum Kultury i Sztuki.