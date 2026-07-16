Nowoczesny magazyn ochrony ludności powstanie w powiecie konińskim

Powiat koniński otrzymał na ten cel dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej. Dzięki temu powstanie nowoczesny magazyn logistyczny. Koszt tej inwestycji to blisko 2 mln zł. Obiekt przeznaczony będzie do przechowywania sprzętu ratowniczego, medycznego oraz środków niezbędnych do przetrwania w sytuacji kryzysowej. Budynek powstanie przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie, a jego budowa ma zakończyć się pod koniec listopada br.

11 maja 2026 roku podpisano umowę pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Konińskim na przekazanie środków, które w 100% sfinansują budowę magazynu. Natomiast 16 lipca w Starostwie Powiatowym w Koninie podpisano umowę z wykonawcą, firmą która realizować będzie inwestycję.

Nowy obiekt stanowił będzie ważny element systemu bezpieczeństwa powiatu konińskiego. Jego powstanie znacząco poprawi zabezpieczenie logistyczne regionu na wypadek sytuacji kryzysowych, umożliwiając sprawniejsze magazynowanie oraz szybką dystrybucję sprzętu, materiałów i innych zasobów niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.