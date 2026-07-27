W Koninie pamięć o Marianie Pasku wciąż żywa

Emilia Czerniejewska
2026-07-27 12:33

Marian Pasek – postać niezwykle ważna dla historii Górnika Konin. W rocznicę jego śmierci byli zawodnicy Górnika – wychowankowie trenera Mariana Paska – wspólnie z Zarządem Klubu Sportowego Górnik Konin złożyli kwiaty pod pomnikiem, upamiętniając jego wielkie zasługi i oddając cześć jego pamięci.

Trzej mężczyźni pochyleni nad pomnikiem Mariana Paska. O rocznicy śmierci trenera Górnika Konin przeczytasz na Eska2.
Autor: Archiwum prywatne

Pamięć o Marianie Pasku ciągle żywa w Koninie. Po 16 latach od śmierci legendarnego szkoleniowca Górnika Konin, jego wychowankowie i byli podopieczni również i w tym roku spotkali się na stadionie przy Dmowskiego i pod tablicą upamiętniającą trenera złożyli kwiaty i znicze.

To jest pamięć o człowieku, który swoją pracą włożył jakiś wkład w to, że ta piłka nożna się rozwijała w Koninie. 

Mówił Waldemar Gniazdowski, wychowanek Mariana Paska.

To był mój nie tylko wychowawca, ale taki drugi ojciec. Nauczył mnie nie tylko grać w piłkę, ale starał się też uczyć, jak żyć- tak wspomina Mariana Paska Grzegorz Budny.

Ja miałem osiem lat, gdy pan Marian wziął mnie pod swoje skrzydła. Cały ciąg dalszy mojej przygody toczył się pod jego okiem. Był tak ciepłym, tak dobrym człowiekiem. 

Kolejna rocznica śmierci Mariana Paska uczczona, kolejna karta w kronice zapisana. Górnik Konin cały czas ma w sercu tych, którzy dla klubu zrobili wszystko, by wspiął się on na jeden z najwyższych szczytów.