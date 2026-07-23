Nieoczekiwana rezygnacja. Będzie zmiana w Radzie Miasta Konina

Wiesław Steinke od 25 lat działał w samorządzie. Pod koniec ostatniej sesji Rady Miasta Konina poinformował, że składa mandat. Powodem tej decyzji jak powiedział - są względy zdrowotne i osobiste

Dzisiaj pragnę podziękować radnym oraz prezydentowi miasta i jego zastępcom za wspólne działania na rzecz rozwoju naszego miasta oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców. Dziękuję radnym kolejnych kadencji, którzy powierzali mi przez kilka kadencji zaszczytną funkcję przewodniczącego Rady Miasta Konina – wyjaśnił wyraźnie wzruszony Wiesław Steinke.

Zaskoczonym i poruszonym radnym powiedział co skłoniło go do podjęcia takiej decyzji

Jestem teraz potrzebny rodzinie, moim bliskim. Proszę o uszanowanie mojej decyzji po 25 latach działalności w samorządzie. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze - dodał Wiesław Steinke

Po złożeniu przez Wiesława Steinke pisemnej rezygnacji z mandatu do komisarza wyborczego, nastąpi formalne jego wygaśnięcie. Po postanowieniu komisarza zostanie wszczęta procedura obsadzenia wolnego mandatu.