Tymczasowa organizacja ruchu we Wszystkich Świętych w Koninie

Cmentarz parafialny przy ul. Kolskiej i Trasa Warszawska

Kierowcy zmierzający w te rejony muszą liczyć się z następującymi zmianami:

Tymczasowy parking na Trasie Warszawskiej - Na wschodniej jezdni Trasy Warszawskiej (kierunek Koło - Konin) utworzony został tymczasowy parking na prawym pasie ruchu, na odcinku od ronda w kierunku centrum Konina. Ruch pieszych z tego parkingu będzie odbywał się wyznaczonym ciągiem prowadzącym do istniejącej drogi dla pieszych i rowerów.

Zamknięcie zjazdu - Na czas funkcjonowania powyższego parkingu zamknięty zostanie zjazd z łącznicy ulicy Europejskiej na Trasę Warszawską. Ruch w kierunku centrum będzie kierowany przez rondo.

Ruch jednokierunkowy na ul. Kolskiej - Na odcinku od Trasy Warszawskiej do ulicy Świętojańskiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy.

Priorytet dla autobusów - Prawy pas ulicy Kolskiej zostanie przeznaczony wyłącznie dla autobusów komunikacji miejskiej. Pozostałe pojazdy będą poruszać się lewym pasem, a parkowanie tam będzie dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych

Cmentarz komunalny przy ul. Staromorzysławskiej

W rejonie cmentarza komunalnego również nastąpią istotne ograniczenia i zmiany kierunków jazdy:

Ulica Działkowa: Na odcinku od parkingu przy cmentarzu komunalnym do ulicy Staromorzysławskiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Po obu stronach jezdni obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się. Wyjazd z samego parkingu przy cmentarzu na ulicę Staromorzysławską będzie jednak możliwy w obu kierunkach.

Na odcinku od parkingu przy cmentarzu komunalnym do ulicy Staromorzysławskiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Po obu stronach jezdni obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się. Wyjazd z samego parkingu przy cmentarzu na ulicę Staromorzysławską będzie jednak możliwy w obu kierunkach. Ulica Staromorzysławska: Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Działkową wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, a po obu stronach drogi zacznie obowiązywać zakaz zatrzymywania się.

Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Działkową wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, a po obu stronach drogi zacznie obowiązywać zakaz zatrzymywania się. Wyłączenia z ruchu: Plac przed główną bramą cmentarza komunalnego zostanie całkowicie wyłączony z ruchu pojazdów. Dodatkowo, na odcinku od ulicy Harcerskiej w kierunku cmentarzy ruch będzie dopuszczony wyłącznie dla autobusów MZK.

Plac przed główną bramą cmentarza komunalnego zostanie całkowicie wyłączony z ruchu pojazdów. Dodatkowo, na odcinku od ulicy Harcerskiej w kierunku cmentarzy ruch będzie dopuszczony wyłącznie dla autobusów MZK. Ulica Harcerska: Na odcinku od ulicy Staromorzysławskiej do ulicy Sosnowej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy. Po lewej stronie jezdni zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się.

Na odcinku od ulicy Staromorzysławskiej do ulicy Sosnowej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy. Po lewej stronie jezdni zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się. Dodatkowe zakazy: Nowe zakazy zatrzymywania się pojawią się również na ulicy Portowej oraz na ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki

Gdzie zaparkować samochód?

Dla osób decydujących się na przyjazd własnym pojazdem wyznaczono następujące miejsca postojowe:

w rejonie ul. Kolskiej: miejsca postojowe po lewej stronie za cmentarzem oraz tymczasowy parking na prawym pasie wschodniej jezdni Trasy Warszawskiej (kierunek Koło - Konin).

miejsca postojowe po lewej stronie za cmentarzem oraz tymczasowy parking na prawym pasie wschodniej jezdni Trasy Warszawskiej (kierunek Koło - Konin). w rejonie ul. Grunwaldzkiej: samochody można pozostawić na parkingu.

samochody można pozostawić na parkingu. w rejonie ul. Działkowej: do dyspozycji będzie parking przy cmentarzu oraz dodatkowe miejsca postojowe na ogrodzonym terenie z wjazdem od ul. Działkowej.

do dyspozycji będzie parking przy cmentarzu oraz dodatkowe miejsca postojowe na ogrodzonym terenie z wjazdem od ul. Działkowej. w rejonie ul. Harcerskiej: miejsca postojowe będą dostępne po prawej stronie jezdni, zgodnie z obowiązującym oznakowaniem

Bezpłatne linie cmentarne MZK i duże zmiany w rozkładach

W dniach 31 października i 1 listopada Miejski Zakład Komunikacji w Koninie uruchamia trzy specjalne, bezpłatne linie cmentarne: C1, C2 i C3. Mają one ułatwić mieszkańcom dojazd do konińskich nekropolii i rozładować ruch samochodowy. Warto jednak pamiętać, że z powodu zmiany organizacji ruchu aż siedem regularnych linii pojedzie trasami objazdowymi.

Autobusy specjalnych linii cmentarnych będą kursować w godzinach 8:10 -18:00.

Linie cmentarne - trasy i częstotliwość kursowania

• C1: Cmentarz Komunalny - Cmentarz Kolska (przez Dworzec PKP i z powrotem) - autobusy w obu kierunkach będą kursować niezwykle często, bo co 12 minut.

• C2: Poznańska - Cmentarz Komunalny (przez Zatorze i z powrotem) - kursy zaplanowano co 25-30 minut.

• C3: Topazowa - Cmentarz Kolska (przez Nadrzeczną i z powrotem) - odjazdy będą odbywać się co 60 minut.

Kiedy pojedziemy za darmo?

Zasady bezpłatnych przejazdów różnią się w zależności od dnia:

• 31 października (sobota): Darmowe są wyłącznie specjalne linie cmentarne (C1, C2, C3). Na pozostałych liniach obowiązują bilety.

• 1 listopada (Wszystkich Świętych): Bezpłatne są wszystkie linie regularne oraz linie cmentarne. Tego dnia nikt nie musi kasować biletu w konińskich autobusach.