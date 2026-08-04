Trwa obława na mężczyzne, który potrącił policjantkę

Trwa obława na kierowce, który uciekł po potrąceniu policjantki. Do zdarzenia doszło wczoraj, w miejscowości Kochowo, w powiecie słupeckim. Funkcjonariuszka próbowała zatrzymać auto do kontroli.

Gdy funkcjonariuszka dobiegła do pojazdu, kierowca wykonał manewr cofania i doprowadził do zdarzenia z udziałem policjantki. Wstępnie z ustaleń wynika, że kierujący, który nie zatrzymał się do kontroli, oddalił się z miejsca kontroli w nieznanym kierunku.

Wyjaśniła Katarzyna Dombrowska2, z Komendy Powiatowej w Słupcy. Na szczęście kobieta nie odniosła obrażeń wymagających hospitalizacji. Obecnie policjanci, wspierani strażakami szukają mężczyzny. W działania zaangażowany jest również pies tropiący.