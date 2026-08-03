Konin zaliczył swój debiut w przeprowadzeniu Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym

Konin dołączył do mapy Grand Prix Wielkopolski w pływaniu długodystansowym. Zabiegów i starań o to było bardzo dużo, ale finalnie udało się i wydarzenie odbyło się na Jeziorze Pątnowskim.

Każdego roku zawody pływackie odbywają się na dziesięciu wielkopolskich akwenach. Na Jeziorze Pątnowskim uczestnicy mieli do pokonania nawet 3000 metrów.

Najlepsi ukończyli dystans 3 kilometrów z czasem nawet poniżej 30 minut. To pokazuje, ze poziom umiejętności zawodników był bardzo wysoki.

Bardzo dobre czasy. Początkowo zawodnicy z pierwszej dziesiątki czy dwudziestki, naprawdę bardzo dobre czasy. Warunki były bardzo dobre, dobra temperatura wody, nie było wiatru.

Powiedział Olgierd Gościmiński, Sędzia Klasy Związkowej.

Warto dodać, że wydarzenie jest jubileuszową, bo dwudziestą edycją. Wielkopolska jest jedynym okręgiem, który w Polsce organizuje zawody o takim zasięgu. I jak się okazuje, pomimo faktu, że rywalizacja w Koninie organizowana była po raz pierwszy to wybór tego miejsca był strzałem w 10.

Liczę na to i będę się starał, żeby te zawody, odbywały się co rok w tak pięknym miejscu, jakim jest Przystań Gosławice.

Powiedział Mariusz Zaborowski, dyrektor konińskiego MOSiRu.

Miejsce, organizacja i sprzyjające warunki właśnie w Przystani Gosławice pokazują, że Konin jest idealnym nowo wybranym miejscem do organizacji właśnie takich wydarzeń. A potencjał lokalnych jezior w końcu jest właściwie wykorzystany.