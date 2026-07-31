Kolski szpital z autoryzacją na kolejne pięć lat

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole zdał najważniejszy egzamin. Decyzją Komisji Autoryzacyjnej Narodowego Funduszu Zdrowia dostał autoryzację na najbliższe pięć lat. Oznacza to, że placówka spełniła wszystkie wymagania niezbędne do dalszego funkcjonowania w systemie publicznej ochrony zdrowia.

Uzyskana decyzja potwierdza, że SPZOZ w Kole spełnia wszystkie standardy jakości. Dla pacjentów oznacza to, że świadczenia medyczne są udzielane zgodnie z obowiązującymi standardami jakości i bezpieczeństwa. Kolski szpital nie osiada na laurach.

Warto przypomnieć, że w tym roku kolski szpital odebrał dwa kolejne certyfikaty przyznane w ramach ogólnopolskiego konkursu i programu jakościowego.Jednym z przyznanych dokumentów jest Godło Jakości w kategorii Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia 2026. Drugie wyróżnienie to Certyfikat Nadzwyczajny Lider Edukacji Zdrowotnej. Otrzymują go podmioty zaangażowane w działalność edukacyjną związaną z ochroną zdrowia.