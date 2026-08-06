Sprawa 57-latka z Konina, podejrzanegp o przestępstwa seksualne wobec małoletniej - rozwojowa

Do zatrzymania doszło wczoraj. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ujęli go w mieszkaniu. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Koninie, a czynności prowadzą funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Podejrzany miał obcować płciowo z osobą małoletnią, zarówno przed, jaki i po ukończeniu przez pokrzywdzoną 15 lat.

Z postawionych Arturowi K. zarzutów wynika, że obcowanie płciowe z małoletnią i dopuszczanie się wobec niej innych czynności seksualnych miało charakter ciągły, a przestępstwa dokonywane były w krótkich odstępach czasu.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Górna granica tych zarzutów wynosi 15 lat pozbawienia wolności.