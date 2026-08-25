Teatr Polska po wakacjach wraca do Konina

Celem projektu Teatr Polska jest prezentacja wartościowych spektakli w mniejszych miejscowościach, które nie mają teatrów instytucjonalnych i z tego powodu mają utrudniony dostęp do teatralnej kultury.

Przez ostatnie 13 edycji przekonało się o tym już ponad 17 000 widzów, a mogliśmy obejrzeć prawie 100 spektakli. Także to jest naprawdę bardzo dużo. Warto powiedzieć, że projekt Teatr Polska to jeden z najważniejszych projektów Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Ten rok jest naprawdę bardzo wyjątkowy. Zapraszamy na aż siedem spektakli. Każdy z nich to osobna historia, każda wzruszająca, skłaniająca do refleksji. Te spektakle bawią i zostają z nami, z widzami, na bardzo długo po wyjściu z sali teatralnej. Przyjeżdżają do nas znakomite teatry z Warszawy, Katowic, Koszalina, Poznania, Łodzi i z Opola - powiedziała Justyna Kałużyńska, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

W programie tegorocznej edycji znalazły się bardzo różne spektakle skierowane dla dzieci, młodzieży i dla osób dorosłych. Różnią się one ze względu na treść i na formę.

Serdecznie zapraszam w imieniu Centrum Kultury i Sztuki wszystkich mieszkańców Konina, ale także subregionu konińskiego do teatru. Proszę koniecznie przyjdźcie. Jeżeli kochacie teatr, będziecie na pewno zachwyceni. Jeżeli dawno nie byliście w teatrze, to może jest idealny moment, abyście do tego teatru wrócili, wrócili na widownię, spotkali się ze znakomitymi spektaklami, a potem porozmawiali z artystami czy wzięli udziału w warsztatach. A jeśli są tacy wśród was, którzy dopiero chcą odkrywać jego magię, magię teatru, to z pewnością projekt Teatr Polska jest do tego najlepszym pretekstem - dodała Justyna Kałużyńska

Pod zamieszczonym linkiem znajdziecie szczegółowy program i opis spektakli prezentowanych podczas tegorocznej edycji Teatru Polska ⇒⇒⇒ https://www.ckis.konin.pl/teatr-polska-2026/