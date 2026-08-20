Kotek podróżujący autobusem PKS znalazł dom

O podróżującym "na gapę" kotku poinformował wczoraj na swoim profilu społecznościowym PKS Konin

Nasz autobus miał dziś wyjątkowego pasażera! Ten mały, rezolutny kociak przyjechał właśnie z nami — wygodnie, bezpiecznie i z miną, jakby od zawsze wiedział, że podróżowanie naszym autobusem to najlepszy wybór.

Jak na małego kociaka przystało autobusowa przygoda ku uciesze pasażerów wiązała się z zabawą i kocimi psikusami. Kotek zjednał serca pracowników PKS, otrzymał tymczasowe schronienie i opiekę, a także imię... Czekoladowa Przygoda. Pracownicy zaapelowali do koninian o przygarnięcie kotka i zapewnienie mu stałej opieki. Na efekt nie trzeba było długo czekać. Pod postem wiele osób zadeklarowało chęć przygarnięcia rezolutnego kociaka. Jak poinformował Koniński PKS Czekoladowa Przygoda ma już nowy, bezpieczny dom i nowych opiekunów.