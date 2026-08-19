Bakteria Coli wykryta w wodzie w Honoratce i Władysławowie

Zakaz używania wody będzie obowiązywał do czasu wydania przez PSSE kolejnego komunikatu. W tym czasie dostawca wody Zakład Gospodarki Komunalnej w Ślesinie przeprowadzi działania naprawcze by poprawić jakość wody zgodnie z wymaganiami. W tym czasie mają być zapewnione mieszkańcom zastępcze źródła zaopatrzenia w wodę nadającą siędo spożycia. Komunikat w sprawie niezdatności wody w Honoratce i Władysławowie pojawił się na stronie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie w dniu 18 sierpnia, w który m.in. czytamy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że przeprowadzone badania wody wykazały, iż jakość wody odbiega od wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22.05.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) w zakresie bakterii grupy coli w ilości >10 jtk/100 ml (dopuszczalna ilość 0 jtk/100 ml). Zgodnie z ww. rozporządzeniem dopuszcza się obecność pojedynczych bakterii grupy coli w ilości <10 jtkw 100 ml pod warunkiem jednoczesnego wykluczenia obecności bakterii e. coli i enterokoków jelitowych

Jak informuje sanepid wody nie należy wykorzystywać do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze (tj. do picia, przygotowania posiłków, potraw, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli).Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych i celów sanitarnych (tj. WC).