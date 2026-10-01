Szkielet magazynu ochrony ludności w Żychlinie już stoi

Emilia Czerniejewska
2026-10-01 16:34

Pełną parą idzie realizacja inwestycji, która ma za zadanie wzmocnić bezpieczeństwo mieszkańców i usprawnić działania służb w sytuacjach kryzysowych. Powiat koniński zaprosił na plac budowy.

Grupa osób na placu budowy magazynu w Żychlinie. O inwestycji poprawiającej bezpieczeństwo przeczytasz na Eska2.
Autor: Archiwum prywatne

Nowy obiekt stanowił będzie ważny element systemu bezpieczeństwa powiatu konińskiego. Jego powstanie znacząco poprawi zabezpieczenie logistyczne regionu na wypadek sytuacji kryzysowych, umożliwiając sprawniejsze magazynowanie oraz szybką dystrybucję sprzętu, materiałów i innych zasobów niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń. Budynek powstaje przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie.

To magazyn liczący blisko 500 metrów kwadratowych, położony jest blisko gmin, które są narażone zalewanie.

Powiedziała nam Katarzyna Fryza, starosta koniński.

Powiat koniński otrzymał na budowę magazynu ochrony ludności dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej. Dzięki temu powstanie nowoczesny obiekt logistyczny. Koszt tej inwestycji to blisko 2 mln zł.

Rząd na podnoszenie bezpieczeństwa w projekcie przyszłorocznego budżetu zabezpieczył ok. 200 mld zł.To będzie kolejny rok podnoszenia bezpieczeństwa i odporności, nie tylko w wymiarze militarnym, a region koniński korzysta z tych możliwości i buduje tę odporność.