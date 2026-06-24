Staw w parku w Kazimierzu Biskupim prawie gotowy

Staw powstaje w południowej części parku i graniczy z placem zabaw i boiskiem. Są już gotowe pomosty, ławki. Teren ten upiększyło sporo nowych roślin

Tam jest prawie 3000 krzewów, prawie 100 drzew, ale bardzo też wielka niespodzianka dla naszych milusińskich, ponieważ jest też tam domek dla zwierząt. W Kazimierzu zamieszkają już niebawem cztery kózki. Jedna już odwiedziła swoje nowe miejsce, żeby się przyzwyczaić. Osoby, które się opiekują tymi zwierzętami też sprawdzały, czy nie ma tam jakichkolwiek elementów, które mogłyby tam im zaszkodzić, czy będą dobrze się czuły. Kózka Maryś zachowywała się bardzo grzecznie i podobało mu się. Mają piękny wybieg, prawie 200 m kwadratowych, bardzo ładne miejsce i domek - powiedział Grzegorz Maciejewski, wójt gminy Kazimierz Biskupi

Kolejna atrakcja z pewnością ucieszy młodszych mieszkańców gminy. Plac zabaw zostanie wyposażony w linaria i to jedne z największych w regionie

To są takie elementy, w których dzieci się przeplatają, skaczą, bujają i dzieci będą między innymi wewnątrz w kopule miały na przykład trampolinę, będą miały bujaki, będą mogły się przeplatać. Będą postawione dwie niezależne kopuły, które będą połączone ze sobą takim trapem z lin i to wszystko będzie miało powierzchnię około 130-150 metrów - dodał Grzegorz Maciejewski

W tym roku rozpocznie się budowa tej atrakcji i powstanie pierwsza kopuła. Z kolei kózki maja na stałe zamieszkać w swoim domku przy stawie w połowie lipca.