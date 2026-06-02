Słabe opady obniżają poziom wód podziemnych. Jest ostrzeżenie

Zbyt mała liczba opadów w ostatnim czasie w Wielkopolsce doprowadziła do obniżenia poziomu wód gruntowych. To tak zwana niżówka hydrogeologiczna, która może wystąpić w najbliższych miesiącach

Niżówka hydrogeologiczna, nazywana czasem również suszą hydrologiczną jest ostatnim etapem suszy jako zjawiska naturalnego. Susza najpierw rozwija się w atmosferze, jest susza hydrologiczna, susza rolnicza, susza glebowa i w ostatnim etapie, jeżeli dotyka ona wód podziemnych, pojawia się właśnie susza hydrologiczna, czyli inaczej niżówka hydrologiczna - mówi Małgorzata Woźnicka z Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego

Niżówkę hydrogeologiczną najbardziej odczuwać mogą mieszkańcy korzystający z indywidualnych, płytkich studni. W przypadku przedłużającej się suszy mogą pojawić się też trudności z poborem wody, zwłaszcza na wsiach

Obecnie według najnowszej prognozy na kolejny miesiąc. Zjawisko niżówki hydrologicznej rozwija nam się na dosyć dużych obszarach kraju już, rozmieszczonych przede wszystkim w części wschodniej, ale także już w części centralnej, a także północnej i południowo-zachodniej. Po okresie zimy, w którym mieliśmy jednak pewną odbudowę położenia zwierciadła wód podziemnych w pierwszych miesiącach tego roku. Obecnie niestety ponownie obserwujemy w wielu punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych tendencję spadku jeżeli chodzi o położenie zwierciadła wód podziemnych, co wskazuje, że jeżeli w kolejnych miesiącach nie nastąpi takie zasilanie bardziej intensywne wód podziemnych, to należy się spodziewać, że niżówka hydrologiczna będzie w dalszym ciągu się rozwijała - dodaje Małgorzata Woźnicka

Ostrzeżenie Państwowego Instytutu Geologicznego jak na razie obowiązuje do końca czerwca, ale jeżeli w dalszym ciągu będzie mało opadów deszczu - może się przedłużyć.