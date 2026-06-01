Dzień Dziecka i otwarcie parku. Wielkie świętowanie w Kazimierzu Biskupim

Park im. Biskupa Jana Lubrańskiego w Kazimierzu Biskupim gotowy. Zakończyła się jego gruntowna przebudowa. Są miejsca do wypoczynku, place zabaw, boisko, siłownia. Posiano nowe łąki kwietne i posadzono wiele drzew. Uroczyste otwarcie parku w Kazimierzu Biskupim połączono z innym wielkim świętem - Dniem Dziecka. Część parku zamieniła się w ogromne dmuchane miasteczko, a do tego nie zabrakło stoisk ze smakołykami przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich i z przeróżnymi warsztatami. Na scenie gościły zespoły z Konina i z Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim

Zaczęliśmy w 2022 roku modernizację tego obiektu. On zaczął być budowany w 2012 jeszcze za pana wójta Janusza Puszkarka, za co serdecznie dziękuję, bo on podjął tę rękawicę, otrzymał dofinansowanie i ten podstawowy szablon wykonał, a my teraz go modernizujemy typowo pod dzieci, młodzież i starszych. Plany, które mieliśmy do roku 2026 zostały zrealizowane. Część, na której się znajdujemy, została już odebrana przez konserwatora, dopuszczona do użytkowania. Oczywiście prace w parku - jak ktoś mi się pyta ile będą trwały - ja mówię długo... 10, 20, 50, 100 lat. To jest nieskończona praca, cały czas będzie udoskonalany i dopóki ja będę wójtem, też to będzie kontynuowane - mówi Grzegorz Maciejewski, wójt gminy Kazimierz Biskupi

Park oficjalnie został otwarty, ale ze względu na potencjał tego miejsca, w trakcie przebudowy pojawiły się kolejne pomysły. I tak powstał staw z pomostami, na ukończeniu jest też domek dla kóz

W dalszym etapie już w połowie czerwca zakończone zostaną prace związane z rozbudową tutaj stawu, który jest za moimi plecami. To też będzie dodatkowy element, o który się wzbogaci ten element. Tą nieruchomość oczywiście kupiliśmy od osób prywatnych, bo tutaj wyglądało to całkowicie inaczej. W dalszym etapie będziemy szli w kierunku klasztoru misjonarzy Świętej Rodziny. Będziemy chcieli zagospodarować go dalej - dodał wójt Grzegorz Maciejewski

Do tej pory wszystkie prace to koszt prawie 3,5 mln zł z czego ponad 2,7 mln zł gmina pozyskała z dofinansowań z różnych zewnętrznych źródeł.