Ruszyła rekrutacja na studia w Koninie

Największa konińska uczelnia kształci zarówno na studiach licencjackich, inżynierskich jak i magisterskich. W tym roku nowości nie będzie - a to dlatego - jak tłumaczy rektor uczelni Artur Zimny - Nasza oferta jest tak bogata, że trudno cokolwiek nowego zaoferować. Owszem, oferujemy nowe kierunki co kilka lat, ale w miejsce tych wygasających, tych które się cieszą mniejszym zainteresowaniem.

Ciekawą ofertą jest możliwość skorzystania z oferty kształcenia na kierunkach realizowanych w ramach projektu finansowanego z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej

My jako konińska akademia angażujemy się w proces sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej. Pozyskaliśmy dwa, trzy lata temu środki z funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji i właśnie młodzież i osoby dorosłe, mieszkające bądź pracujące w subregionie konińskim, w Wielkopolsce Wschodniej mogą realizować różne formy kształcenia, kształcić się absolutnie bezpłatnie. W ten sposób nie dość, że przykładamy swoją cegiełkę do tej sprawiedliwej transformacji, to również budujemy wizerunek naszej uczelni, pozytywny wizerunek - dodaje Artur Zimny

W tym roku uczelnia planuje przyjąć na 1 rok około ośmiuset osób. A szczegółową ofertę i warunki rekrutacji znajdziecie na stronie Akademii Nauk Stosowanych w Koninie.