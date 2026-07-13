Pościg za kierowcą ulicami Konina. Uciekinier prowadził bez uprawnień

Do zdarzenia doszło w piątek w Koninie. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Koninie chcieli zatrzymać do kontroli drogowej kierowcę jadącego Mercedesem. Mężczyzna postanowił zignorować policyjną kontrolę i jechał dalej. Poscig za kierowcą ne trwał długo. Po przejechaniu kilku ulic zatrzymał samochód, po czym... zaczął przed policjantami uciekać pieszo. Policjanci natychmiast ruszyli za mężczyzną i po krótkim pościgu doszło do zatrzymania.

Jak się okazało uciekinierem był 65-letni mieszkaniec powiatu konińskiego, który posiada aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Za swój wyczyn mężczyzna odpowie za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów oraz za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Warto też wiedzieć, że zgodnie z art. 178b Kodeksu karnego niezatrzymanie pojazdu do kontroli pomimo wydawanych przez uprawnionego funkcjonariusza sygnałów świetlnych i dźwiękowych stanowi przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.