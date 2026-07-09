Płatności w Urzędzie Miejskim w Koninie tylko online

Miasto zrezygnowało z prowadzenia punktu z początkiem lipca br. Tym samym Urząd Miejski zachęca mieszkańców do korzystania z płatności bezgotówkowych – przelewem na wskazane konto lub poprzez aplikację mObywatel. Jednak jeśli ktoś woli płatności regulować gotówką, ma taką możliwość

Zachęcamy mieszkańców do zainstalowania w telefonach aplikację mObywatel, przez którą można wykonywać płatności online. To nowość w naszych usługach. Jednak Ci z państwa, którzy wolą opłaty gotówkowe, będą mogli je nadal realizować bez dodatkowych prowizji w siedzibie Velobanku przy Alejach 1 Maja 15, który obsługuje Urząd Miejski lub też za dodatkową opłatą prowizją w innych bankach lub placówkach pocztowych - powiedział Rafał Duchniewski z Urzędu Miejskiego w Koninie

Część opłat można regulować kartą w wydziałach, w których załatwiamy sprawy. Terminale znajdują się w Wydziale Komunikacji, Wydziale Spraw Obywatelskich, USC, Miejskim Zespole Orzekania o Niepełnosprawności, w Biurze Obsługi Interesanta, Wydziale Geodezji i Katastru oraz Straży Miejskiej. Opłaty za czynsze w lokalach miejskich można natomiast realizować bezpośrednio w PGKiM.