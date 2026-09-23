Ogromny popyt na sól z Kłodawy. Kopalnia prosi o cierpliwość

Nawet 7 tysięcy zamówień soli naraz wpływa do sklepu internetowego Kopalni Soli w Kłodawie. Zresztą nie tylko przez internet - także do kopalni przyjeżdżają chętni by kupić zapas soli kłodawskiej. Byliśmy świadkami, gdy jeden klient z Niemiec wypełnił solą kłodawską cały bagażnik w swoim samochodzie

Mnie do końca życia chyba starczy, ale też na prezenty będę dawał. Jest polska nasza i trzeba o nasze dbać. Do wszystkiego jest dobra, bo jest i do kąpieli, do jedzenia, do przetworów, do wszystkiego - mówił Władysław Zborowski

Zarząd Kopalni Soli Kłodawa uspokaja wszystkich klientów, że kopalnia cały czas pracuje na pełnych obrotach i sól cały czas jest wydobywana, dlatego nie warto robić tak dużych zapasów

Staramy się, żeby każdy klient był zadowolony, natomiast prosimy o wyrozumiałość. Każde zamówienie będzie zrealizowane, tylko prosimy tutaj o cierpliwość, ponieważ pracownicy, którzy przy tym pracują, mają kilkaset więcej procent do wykonania i za to dziękujemy każdemu klientowi, który docenił naszą sól kłodawską i chce z niej korzystać. My cały czas produkujemy i będziemy rozwijać produkcję soli spożywczej, także nie należy się obawiać, że tu coś złego nastąpi.Natomiast zostały zatkane kanały sprzedaży, zwłaszcza internetowej. Już mamy negatywne informacje, że powinniśmy wcześniej wysyłać, bo już pieniądze zostały przekazane na zakup soli, ale no niestety jest kolejka, która to ogranicza, także sami państwo stwarzacie problemy - wyjaśnia Tomasz Krokos, członek zarządu kopalni

Przypomnijmy, panikę solną wywołała zapowiedź zarządu kopalni odnośnie planów składowania odpadów niebezpiecznych w wyrobiskach pod ziemią dla zwiększenia dochodów. Obecnie projekt ten jest oceniany przez niezależnych ekspertów naukowych. Na ten czas prace nad projektem zostały wstrzymane. Po otrzymaniu ekspertyz zarząd kopalni podejmie decyzję co dalej w tej sprawie. Czas oczekiwania na ekspertyzy może potrwać mniej więcej do sześciu miesięcy.