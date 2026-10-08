Stadion jak nowy i wiele atrakcji dla aktywnych. Kazimierz Biskupi stawia na rekreację

Po rozpoczęciu przebudowy terenu wokół Kozarzewka, w gminie Kazimierz Biskupi szykuje się kolejna inwestycja związana z rekreacją i aktywnym wypoczynkiem. Wkrótce ruszą prace na stadionie. Przebudową zostanie objęty też teren wokół stadionu

Będzie to obszar o powierzchni ponad 20 hektarów. Będzie znajdować się tam płyta o nawierzchni trawiastej tak jak obecnie, pełnowymiarowa płyta o nawierzchni syntetycznej dla piłkarzy, ale będzie też to przebudowane jako stadion lekkoatletyczny, czyli będą bieżnie i inne elementy do uprawiania lekkoatletyki. Ale to jest tylko w minimalnej części całego projektu. Między innymi przebudowa obejmie układ sieci drogowej, pełną infrastrukturę techniczną, część parkingową. Będzie również wodny plac zabaw dla najmłodszych o powierzchni ponad 800 m kwadratowych, będzie podzielony na dwie części, będzie pumptrack, a także drogi rowerowe połączone między innymi ze skateparkiem, który już mamy - mówił Grzegorz Maciejewski, wójt gminy Kazimierz Biskupi

Przebudowa stadionu i terenu wokół niego zostanie zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ponieważ projekt wpisał się w działanie związane z rewitalizacją terenów zniszczonych działalnością kopalni. Głównym celem programu jest złagodzenie negatywnych skutków odchodzenia od węgla poprzez nadanie zdegradowanym obszarom nowych funkcji gospodarczych, środowiskowych i społecznych. Przypomnijmy, obecny stadion znajduje się właśnie w miejscu gdzie kiedyś była kopalnia węgla brunatnego.

Jeszcze 60 lat temu były tu zabudowy mieszkalne, była część starówki miejscowości Kazimierz Biskupi. Były dwa piękne pałace i kilkudziesięciohektarowy park, gdzie rosły drzewa z całego świata. Było też jezioro Kurzyniec. Mieszkańcy zostali wywłaszczeni, a zabudowania zostały rozebrane. Pałac całkowicie został zniszczony. Dokładnie w tym miejscu, w którym obecnie znajduje się stadion i ten teren, który zostanie przebudowany - powiedział Grzegorz Maciejewski

Poprawa warunków do życia mieszkańcom z terenów pokopalnianych to zdaniem Macieja Sytka, pełnomocnika do spraw Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej to jeden z najważniejszych efektów programu transformacji gospodarczej

To co jest dla nas istotne przy tej depopulacji, która funkcjonuje, to to, żeby właśnie w takich miejscach Kazimierz Biskupi, ale także Konin, mieszkańcy chcieli tutaj żyć, pracować, tworzyć nowe nowe miejsca pracy i i poprawiać jak gdyby jakość życia i myślę, że to jest zadanie samorządów - dodał Maciej Sytek

Całkowity koszt przebudowy to 58,4 mln zł, z czego ok. 43 mln zł to dofinansowanie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Resztę potrzebnej kwoty zabezpieczono w budżecie gminy. Termin zakończenia prac to pierwszy kwartał 2028 roku.