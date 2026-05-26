Nocny Bieg po Kwiat Paproci połączony z pierwszym festynem w Gosławicach
Emilia Czerniejewska
2026-05-2620:40
W tym roku oprócz tradycyjnego już biegu zaplanowano Dzień Gosławic. Pierwsze takie wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Nasze Gosławice. Impreza połączy lokalną społeczność, oferując liczne atrakcje dla całych rodzin, w tym darmowe dmuchańce dla dzieci, animacje, stoiska gastronomiczne oraz wydarzenia o charakterze charytatywnym.
Po raz szósty miłośnicy biegów i nordic walking będą mogli wziąć udział w Nocnym Biegu w poszukiwaniu kwitnącej paproci. Wydarzenie z dreszczykiem emocji, bo wystartuje po zachodzie słońca.
Legenda głosi, że kto znajdzie kwitnącą paproć, ten będzie żył w szczęściu i dobrobycie.
Powiedział nam Arkadiusz Wojtczak wspłórganizator biegu i dodał, że warto spieszyć się z rejestracją, bo liczba miejsc jest ograniczona.Wydarzenie zaplanowano na 13 czerwca.