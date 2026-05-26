Nocny Bieg po Kwiat Paproci połączony z pierwszym festynem w Gosławicach

Emilia Czerniejewska
2026-05-26 20:40

W tym roku oprócz tradycyjnego już biegu zaplanowano Dzień Gosławic. Pierwsze takie wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Nasze Gosławice. Impreza połączy lokalną społeczność, oferując liczne atrakcje dla całych rodzin, w tym darmowe dmuchańce dla dzieci, animacje, stoiska gastronomiczne oraz wydarzenia o charakterze charytatywnym.

plakat

i

Autor: Mateusz Augustyniak/ Materiały prasowe

Po raz szósty miłośnicy biegów i nordic walking będą mogli wziąć udział w Nocnym Biegu w poszukiwaniu kwitnącej paproci. Wydarzenie z dreszczykiem emocji, bo wystartuje po zachodzie słońca.

Legenda głosi, że kto znajdzie kwitnącą paproć, ten będzie żył w szczęściu i dobrobycie.

Powiedział nam Arkadiusz Wojtczak wspłórganizator biegu i dodał, że warto spieszyć się z rejestracją, bo liczba miejsc jest ograniczona.Wydarzenie zaplanowano na 13 czerwca.