Młodzi architekci zaprojektowali tereny przy koparce i stadionie w Kleczewie

Studenci architektury wzięli na warsztat teren znajdujący się za koparką i za stadionem gdzie niedawno wybudowana została infrastruktura sportowa. Wygląda to jak kolejna płyta boiska. Teren za tym drugim boiskiem, również jest niezagospodarowany

Wpadliśmy na pomysł, aby po raz kolejny spróbować nawiązać współpracę z Politechniką Poznańską i właśnie tak się stało. Poprosiliśmy, aby o przyszłości Kleczewa wypowiedzieli się młodzi architekci i i wskazali swoje pomysły na to, w jaki sposób te dwa obszary zagospodarować - powiedział Mariusz Musiałowski, burmistrz Miasta i Gminy Kleczew

Łącznie w ramach konkursu zgłoszono 49 prac. Do ścisłego finału wejdzie 10 najlepszych prac i to spośród nich zostaną wyłonieni laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz dwóch wyróżnień.

My jako urzędnicy niespecjalnie znamy się na aspektach związanych z projektowaniem, dlatego poprosiliśmy, aby w jury konkursu zasiedli profesjonaliści w postaci osób z tytułami doktora habilitowanego, inżyniera, architekta i i to właśnie te osoby pomogą nam wyłonić najlepsze prace. Te pierwsze miejsca będą nagradzane w formie finansowej, a z racji tego, że bardzo poważnie podchodzimy do tego typu inicjatywy, chcemy chwalić się tym, co młodzież dla nas przygotowała. To po oficjalnym rozstrzygnięciu konkursu w namiocie przy Bibliotece Publicznej w Kleczewie każdy z mieszkańców będzie mógł zobaczyć te prace - dodał Mariusz Musiałowski

Po Dniach Kleczewa, to jest od 22 czerwca do 5 lipca br. wystawa przeniesiona zostanie do Centrum Kultury w Kleczewie.