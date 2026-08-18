Jarmark św. Bartłomieja w Koninie już w najbliższy weekend

Jarmark św. Bartłomieja w Koninie rozpocznie się 22 i potrwa do 23 sierpnia jednak zmiany w organizacji ruchu zaczną obowiązywać już 21 sierpnia od godz. 16:00 i potrwają do niedzieli do godz. 18:00.Zamknięte dla ruchu zostaną ulice: 3 Maja od ul. Szarych Szeregów do Placu Wolności, ul. Kościelna od ul. Wodnej do ul. 3 Maja, ul. Wiosny Ludów – do ul. Śliskiej oraz cały Plac Wolności.

Wszystkie stoiska będą otwarte od godz. 12:00 do 20:00 na Placu Wolności. Jednak uliczny handel to nie wszystko co przygotowali organizatorzy. Na scenie od godz. 16:30 wystąpią wokaliści Studia My Voice w Starym Mieście, a o 17:15 artyści Konińskiego Centrum Kultury. Od 18:00 zobaczycie występ uczniów Studia Piosenki METRO Konin. Jednym z głównych punktów sobotniego programu będzie koncert Ksenia Shaushvili Quartet „80 minut dookoła świata”, który rozpocznie się o godz. 19:00. Sobotni wieczór zakończy impreza na Rynku z DJ-em. Start o 20:30.

W niedzielę możecie oprócz zakupów wybrać się na 10:30 do Domu Zemełki, gdzie odbędzie się wykład PTTK „Zofia Urbanowska i Tatry”. O 12:45 w konińskiej farze odprawiona zostanie uroczysta msza święta.

Jarmark św. Bartłomieja zakończy się o 17:00.